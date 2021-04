Tina Cipollari si è veramente trasferita a Torino? Dove si trova ora?

Tina Cipollari assente da Uomini e Donne svela il motivo: sta facendo un trasloco in Piemonte, a Torino. Ma è tutto vero?

A Uomini e Donne Tina Cipollari non è solo una opinionista, è di casa. Se la Regina indiscussa è Maria De Filippi, non possiamo certo immaginare il dating show senza l’irriverente simpatia della Cipollari. La showgirl però nelle ultime puntate non era presente in studio. I fan si erano preoccupati e, né Gianni Sperti, né Maria avevano dato spiegazioni precise in merito. Nella puntata del 15 aprile però fortunatamente abbiamo rivisto Tina, più esuberante che mai. Ma dove si trova? Si è trasferita a Torino?

Tina assente a Uomini e Donne: trasloco in Piemonte

Alla domanda relativa al dove fosse finita la Cipollari e i motivi della sua assenza in studio a Uomini e Donne, Tina ha svelato di essere a Torino. Subito dopo ha ironizzato sostenendo di essere lì per fare delle indagini su Gemma Galgani, la sua acerrima nemica nel programma! Dopo però sembra che sia arrivata la spiegazione reale: un trasloco proprio in Piemonte. Ma veramente l’opinionista del dating show di Maria De Filippi lascerà Roma?

Tina contro Gemma a Uomini e Donne

Sembra sia tutto vero e i fan hanno ipotizzato che la Cipollari si stia trasferendo e stia traslocando in Piemonte per seguire il fidanzato, magari in una nuova avventura gastronomica. Il futuro marito di Tina infatti è un ristoratore di Firenze e non è escluso che voglia spostare il business anche in Piemonte. Per ora, l’unica cosa che sappiamo, è che Tina sta facendo un trasloco vicino a Torino.

Tina ha già scelto casa a Torino?

Per chi volesse sapere con più precisione dove si sta trasferendo la Cipollari, sappiate che difficilmente lo sapremo. L’opinionista, infatti, quando è entrata Gemma chiedendo: “Chissà in quale quartiere o zona ai scelto” le ha risposta duramente che non lo dirà mai, tantomeno a lei! Intanto Gemma però si è praticamente trasferita a Roma per comodità già durante il primo lockdown e quindi, caso vuole, pare che le due nemiche si stiano scambiando di casa!