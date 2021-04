Attore, ma anche viaggiatore. Daniele Liotti durante le riprese ha vissuto nel bosco dove si girava la serie e ha scalato montagne.

Anche se qualcuno lo chiama Liotta, Daniele Liotti – questo il vero nome – è uno degli attori più adorati ed apprezzati dell’ultimo periodo. Soprattutto grazie alla sua partecipazione alla fiction di grande successo Un Passo dal Cielo 6, prendendo il posto di Terence Hill. I fan sono appassionati alla serie tv di Rai 1, ma soprattutto adorano lui: Daniele Liotti. Si chiedono dove è nato, quanti figli ha, cosa faceva prima di fare l’attore e persino quanto è alto! Ma ci sono delle interessanti curiosità che riguardano Daniele e i momenti in cui si è girata la fiction!

Dove è nato Daniele Liotti e l’esperienza in Spagna

Daniele Liotti è nato a Roma, città che ama, ma ha viaggiato molto e, sembra, che abbia un amore anche per la Spagna visto che ha girato persino un film in spagnolo “Perdona si te llamo amor”, remake della versione italiana del film tratto dal romanzo di Federico Moccia Scusa ma ti chiamo amore. Ora viaggia ancora, ma questa volta a San Candido, in Südtirol! Qui si muovono infatti i passi dell’ispettore forestale Pietro in Un Passo dal Cielo 6, interpretato proprio da Daniele Liotti.

Daniele Liotti si racconta a domenica in

Un Passo Dal Cielo: Daniele tra scalate e vita nei boschi

Un attore, Daniele Liotti, ma anche un vero e proprio avventuriero! Quando ha girato Un Passo dal Cielo 6, ha infatti spiegato di aver vissuto momenti straordinari non solo a livello lavorativo, ma personale perché ha imparato a scalare le montagne. Ma non finisce qui, come leggiamo sul Corriere della Sera infatti, durante le riprese ha vissuto in una casa nel bosco dove avvenivano le scene principali della serie e passeggiava tra i boschi. Il tutto ammirando la natura e il paesaggio circostante, godendosi anche gli incontri con gli animali del bosco: “Mi sono commosso davanti a tanta bellezza”.

Le curiosità di Daniele Liotta però non sono moltissime. Non perché non ce ne siano, ma perché l’attore di Un passo dal Cielo 6 è molto riservato. Anche il suo profilo Instagram è piuttosto scarno e sembra che sia gestito dai suoi collaboratori piuttosto che da lui!