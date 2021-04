Torna a Spoleto il Festival dei Due Mondi 2021 dal 25 giugno all’11 luglio 2021. Tutte le informazioni sulla manifestazione.

L’edizione 2021 del Festival dei Due Mondi di Spoleto si terrà nella splendida città umbra dal 25 giugno all’11 luglio. Il festival delle arti performative più antico d’Italia torna, come da tradizione, dall’ultimo venerdì di giugno fino alla terza domenica successiva.

Quella di quest’anno è l’edizione numero 64, la prima a firma della direttrice artistica Monique Veaute. Tutto quello che bisogna sapere sull’edizione 2021 del Festival e sul programma.

Leggi anche –> L’anno di Dante Alighieri: nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte

Spoleto: Festival dei Due Mondi 2021 dal 25 giugno

Conosciuto anche come Spoleto Festival, il Festival dei Due Mondi di Spoleto si inaugurerà venerdì 25 giugno 2021, con la sessantaquattresima edizione, curata dalla direttrice artistica Monique Veaute. Ideato da Gian Carlo Menotti nel 1958, il festival delle arti performative più antico d’Italia, trasformerà ancora una volta la città di Spoleto in un palcoscenico internazionale, con artisti da tutto il mondo..

La missione fondante rimane senza tempo, così come l’atmosfera del luogo che per tre settimane mescolerà la realtà con la finzione, la quotidianità con la magia del teatro, gli artisti con gli spettatori: 60 spettacoli, tutti in prima italiana, con più di 500 artisti da 13 Paesi in 15 sedi. Sono i numeri di una proposta interdisciplinare che dal 25 giugno all’11 luglio metterà in relazione Musica, Opera, Danza, Teatro, Arte attraverso la creatività dei migliori artisti e delle migliori compagnie internazionali. Gli appuntamenti saranno da mattina a sera, in una combinazione di generi e forme che permetterà al pubblico di scoprire l’inatteso.

Spettacoli e incontri con gli artisti, appuntamenti collaterali, approfondimenti, dibattiti, tanto sono gli eventi in programma per scrivere il racconto della nostra contemporaneità, svelare il volto della nostra società e restituire la complessità del nostro vivere affrontandone i grandi temi.

La Rai presenta a Spoleto il primo Festival per il sociale, la sostenibilità ambientale ed economica sono al centro del dibattito culturale, e della nuova organizzazione del Festival, così come la coesione e l’inclusione, il ruolo delle donne, quello delle nuove generazioni e il valore della memoria.

Dante, Stravinskij, Strehler, Pina Bausch così come i grandi classici sono il ponte tra passato e futuro, proiettati in avanti dalla visione artistica dei grandi nomi che compongono il cartellone: da Iván Fisher ad Antonio Pappano, dalla Budapest Festival Orchestra all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da Mourad Merzouki ad Angelin Preljocaj, da Francesco Tristano a Brad Mehldau, da Flora Détraz a Jonas&Lander, da Liv Ferracchiati a Alan Lucien Øyen, dai contributi di Romeo Castellucci, Robert Lepage, Lucia Ronchetti, così come dalle residenze sperimentali a cura di La MaMa Spoleto Open o dell’Accademia Silvio d’Amico.

L’artista Daniel Buren firma il Manifesto della 64° Edizione mentre le mostre a Palazzo Collicola e in città completano la proposta d’arte. Sullo sfondo, gli approfondimenti culturali di Fondazione Carla Fendi, i concerti da Casa Menotti e i numerosi appuntamenti collaterali sono finestre sul nostro tempo e sui meravigliosi luoghi della città.

Il 64° Festival dei Due Mondi segna il ritorno alla socialità in assoluta sicurezza e affianca alla proposta dal vivo, offline, anche un calendario di appuntamenti online sul Digital Stage, per permettere di assistere agli spettacoli già programmati che non possono andare in scena per le limitazioni ancora imposte dall’emergenza sanitaria.

Un festival che torna a dialogare con il territorio e le realtà che lo animano facendosene promotore, un festival che torna a far dialogare il pubblico e le persone, creando nuove occasioni di incontro.

Leggi anche –> Capitale Italiana della Cultura 2022: scelta Procida

Programma in sintesi

60 spettacoli

tutti in prima italiana e 5 in prima assoluta

in 17 giorni e 15 sedi

più di 500 artisti da 13 paesi

MUSICA

22 concerti

Budapest Festival Orchestra

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Marie-Ange Nguci

Francesco Tristano & The New Bach Players

Brad Mehldau

Fred Hersch Trio

Ensemble Micrologus

Colapesce e Dimartino

DANZA

11 spettacoli

Mourad Merzouki

Jonas&Lander

Flora Détraz

Angelin Preljocaj

TEATRO

19 spettacoli

Leonardo Lidi

Lucia Calamaro

Alan Lucien Øyen

Liv Ferracchiati

Massimo Recalcati

Piero Maccarinelli

DIGITAL STAGE

5 spettacoli

Romeo Castellucci

Pina Bausch

Robert Lepage

Circa Ensemble

Lucia Ronchetti

5 RASSEGNE

Art&Science into Spoleto – Fondazione Carla Fendi

Festival Rai per il Sociale

Laboratori internazionali a cura dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico

La MaMa Spoleto Open

Musica da Casa Menotti

3 MOSTRE

Windows – Galleria Alessandra Bonomo

Disegni di Giuseppe Penone – Palazzo Collicola

Pina Bausch e la sua rivoluzione: il teatro della commedia umana di Piero Tauro – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

18 INCONTRI

Per ulteriori informazioni sul Festival di Spoleto: www.festivaldispoleto.cloud