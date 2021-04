Michele Bravi, chi è il presunto ex fidanzato Giulio Volpe: la loro storia

Si è a lungo vociferato di una relazione tra il cantante Michele Bravi e tale Giulio Volpe. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

In quella che è stata probabilmente l’intervista più importante della sua carriera, il cantante Michele Bravi ha compiuto un coraggioso coming out rivelando di essere stato fidanzato per due anni con un ragazzo, per la precisione un regista, che gli ha fatto perdere la testa ma con il quale avrebbe poi perso ogni contatto. Una serie di indizi hanno portato a un giovane che risponde al nome di Giulio Volpe. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giulio Volpe

A stregare l’artista umbro sarebbe stato appunto Giulio Volpe, un giovanissimo e talentuoso videomaker che ha avuto l’onore di lavorare anche con Franco Battiato (per il tour Apriti Sesamo), Giovanni Caccamo (nel video di Via da qui con Deborah Iurato) e per diverse campagne di Dolce e Gabbana. I due si sarebbero conosciuti sul set di X Factor quando Michele Bravi era concorrente e avrebbero convissuto a lungo in un appartamento milanese. Ma il condizionale resta d’obbligo.

Leggi anche –> Michele Bravi, il ritorno sul palco di Sanremo dopo il drammatico incidente

Michele Bravi, dal canto suo, non ha mai voluto rilasciare commenti sulla sua presunta love story con Giulio Volpe, dal momento che “nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso”. Ma ha ammesso di non sentire il bisogno di appartenere a tutti i costi a quelle che oggi vengono definite “etichette”.

Leggi anche –> Michele Bravi, rivelazione intima: “L’ultima notte con lui sul mio letto”

Le etichette, secondo Michele Bravi, “appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po’ discriminatorio”. In campo affettivo e sentimentale lui professa la “fluidità”. Tutto il resto è gossip…