Elisa, dramma nella famiglia della cantante: due morti per il Covid

Elisa è in lutto a causa del Covid. La cantante ha perso due persone a lei molto care. Scopriamo che cosa le è successo.

Elisa ha parlato dei due gravi lutti che l’hanno interessata. La nota cantautrice ha perso due zii che non sono riusciti ad avere la meglio sul virus.

E’ stata lei stessa a informare i suoi followers della perdita. La nota cantautrice si è dilungata in un lunghissimo post dove ricordava le persone scomparse. Parole forti che hanno fatto commuovere il web.

Elisa, addio ai suoi zii: il post fa commuovere il web

Non due semplici zii, ma due “giganti” come li definisce lei. Un post pieno di emozioni dove c’è anche spazio per una riflessione sul virus che non sembra proprio voler lasciare in pace il mondo.

“Ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”, ha scritto Elisa. In base ai racconti dell’artista sarebbe stata proprio la donna, insieme alla madre e a Felice ad averle “aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

Proprio durante gli spettacoli dei tre, la cantante si è appassionata a quel mondo così creativo e libero. “Avete cambiato le regole del gioco. Siete stati un esempio. Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate”.

Nonostante il dolore, Elisa si mostra anche molto fiduciosa. Sicura che gli insegnamenti ricevuti verranno per sempre conservati e messi in atto. E’ proprio con un messaggi rivolto a ai cari zii che termina il suo post. “Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere (…) questo si tramanda e questo rimane. Per sempre“. Parole che hanno fatto commuovere anche chi non è fan dell’artista, ma che si è soffermato a leggere il toccante messaggio.