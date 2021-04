Stefania Orlando commuove i fan: “Quanto mi è mancato”

Stefania Orlando posta una foto di Roma e le sue parole sono una dedica speciale alla città eterna.

Tutti abbiamo una città del cuore e per Stefania Orlando è Roma. La meravigliosa Capitale, con pregi e difetti come ogni metropoli del mondo, se la lasciate parlare al vostro cuore vi entrerà dentro, per non andarsene mai più. E così la conduttrice, tra un programma tv e l’altro ha trovato il modo e il tempo di raggiungere un posto a poca distanza dal centro di Roma e scattarsi una foto bellissima.

Le parole di Stefania Orlando per Roma

“Avrei voluto postare una foto posata, patinata, ritoccata, da figa insomma, ma poi ho pensato che questo scatto mi rappresentasse di più” Con queste parole Stefania Orlando su Instagram dà il via al suo post dedicato alla città di Roma. Ed effettivamente vediamo la bellissima conduttrice in una posa semplice, ma d’effetto. Non ci sono filtri o modifiche, la foto postata su Instagram dalla Orlando è pura e semplice. Così come i sentimenti che la muovono nello scrivere una dedica speciale a Roma.

“Adesso io – scrive la Orlando nella didascalia che accompagna lo scatto – Alle spalle la mia Roma, con la sua bellezza, i suoi tetti, il suo profumo. Quanto mi è mancato questo posto, dove io vengo spesso quando ho bisogno di stare sola con i miei pensieri”. La dedica prosegue ed è come un inno d’amore, ma anche un messaggio di speranza per un futuro che, speriamo, sia più vicino di quanto si pensi: “Eccomi qui – chiosa Stefania- Senza mascherina solo per l’attimo di uno scatto, sperando che, presto, quest’attimo possa durare molto di più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Così termina questa piccola dichiarazione su Instagram della conduttrice che, ovviamente, attira l’attenzione dei fan e si aggiudica oltre 70mila like. Anche altre attrici, conduttrici e influencer si uniscono a questo messaggio come Pamela Prati, che commenta con un cuore, Anna Pettinelli, Paolo Conticini, Tommaso Zorzi… tutti che commentano la bellezza di Stefania Orlandi, ma anche la purezza dello scatto che racconta una Roma pronta a rinascere.