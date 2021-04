Marco Bocci, chi è l’attore: età, foto, carriera e vita privata

Marco Bocci è un attore molto amato, conosciuto principalmente per il suo ruolo del Commissario Scialoja nella serie di successo Romanzo Criminale.

Marco Bocci, all’anagrafe Marco Bocciolini, nasce a Marsciano il 4 agosto 1978, in provincia di Perugia. Si è interessato alla recitazione da bambino e si è diplomato al Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La scaletta” di Roma. Ha recitato in diversi spettacoli teatrali prima di approdare in televisione, dove ha ottenuto il successo per il quale è conosciuto.

L’ultimo lavoro in cui abbiamo potuto vedere Marco Bocci è nella fiction Mediaset “Made in Italy“, dove ha recitato insieme ad un cast spettacolare, nel raccontare la moda negli Anni 70. Il suo debutto al cinema è avvenuto, però, nel 1998 con il film “Interferenza” ed ha poi partecipato a “I cavalieri che fecero l’impresa“, al fianco di Raoul Bova. Nel 2002 è entrato nel cast di “Incantesimo 8” e nel 2005 prese parte alla famosa fiction “Caterina e le sue figlie“. La svolta per l’attore arriva nel 2008, quando riveste il ruolo del Commissario Scialoja nella serie televisiva “Romanzo Criminale“, dove ha recitato al fianco di Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e Alessandro Roja.

LEGGI ANCHE -> Chi è Guglielmo Scilla, uno dei primi Youtubers italiani

LEGGI ANCHE -> Aurora Ruffino, chi è l’attrice di Un passo dal cielo 6: età, foto, curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

Marco Bocci, il successo e la vita privata

Dopo il successo ottenuto dalla fiction di Sky “Romanzo Criminale“, tra il 2011 e il 2014, Marco Bocci ha vestito i panni di Domenico Calcaterra in “Squadra Antimafia – Palermo Oggi“, dove ha recitato insieme a Vanessa Scalera. Nel 2014 è nuovamente al cinema con Raoul Bova nel film “Scusate se esisto” e nel 2016 è impegnato con la fiction “Solo“, in cui veste i panni di un agente sotto copertura. Tra i suoi ultimi lavori anche la serie della Rai “La compagnia del Cigno“, al fianco di Alessio Boni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Marco Bocci è felicemente sposato con l’attrice Laura Chiatti, con la quale è convolato a nozze nel 2014; tra i suoi testimoni di nozze gli amici Raoul Bova e Riccardo Scamarcio. I due sono genitori di due bambini: Enea, nato nel 2015 e Pablo, nato nel 2016. Prima che scoppiasse l’amore con l’attrice, ha avuto una lunga relazione con la cantante uscita da “Amici“, Emma Marrone.