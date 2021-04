Aurora Ruffino, chi è l’attrice di Un passo dal cielo 6: età, foto, curiosità

Aurora Ruffino è una delle attrici più interessanti nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Aurora Ruffino, una giovane e bravissima attrice di cinema e tv, molto amata dal pubblico e apprezzata dalla critica, è la splendida Dafne di Un passo dal cielo 6. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino è nata il 22 maggio 1989 a Torino e ha avuto un’infanzia difficile: quarta di sei figli, a soli 5 anni ha perso la mamma, morta di parto nel dare alla luce il suo ultimogenito. Il papà, disperato, ha deciso di lasciare la famiglia e i bimbi sono stati cresciuti dai nonni materni e da una zia. Sin da piccolissima, dunque, Aurore ha dovuto affrontare parecchi problemi e accettare molte sfide. E’ così che ha sentito nascere in sé l’urgenza di esprimere le sue tumultuose emozioni, scoprendo la bellezza e la forza del teatro. Dopo il diploma si è dedicata anima e corpo alle sue passioni, iscrivendosi presso una famosa scuola di danza e recitazione di Torino.

Poco dopo Aurora Ruffino ha debuttato sul grande schermo: è stata infatti scelta per il film La solitudine dei numeri primi, che l’ha lanciata nel panorama dello spettacolo italiano. La giovane si è poi trasferita a Roma per affinare il suo talento, diplomandosi presso il Centro sperimentale di cinematografia e continuando nel frattempo a lavorare come attrice. Nel 2012 è approdata per la prima volta in tv, come protagonista della miniserie Questo nostro amore, che l’ha vista recitare con attori di successo come Anna Valle e Neri Marcorè.

Poi Aurora Ruffino ha vestito i panni della giovane e fragile Cris nella fiction Braccialetti Rossi: grazie a quel ruolo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, diventando una delle attrici emergenti più apprezzate del panorama nazionale. In seguito l’abbiamo vista in tante altre produzioni, come la serie Non dirlo al mio capo 2 con Vanessa Incontrada e il film tv Chiara Lubich accanto a Cristiana Capotondi.

Quest’anno, inoltre, l’attrice è entrata a far parte del cast di Un passo dal cielo, la sesta stagione dell’amatissima fiction con Daniele Liotti: nella serie interpreta Dafne Mayer, una giovane donna trovata in fin di vita da Francesco e che da tempo abita assieme alla figlioletta Lara in una baita sperduta nei boschi…

Last but not least, per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Aurora Ruffino ha ormai da anni una relazione con Maxime, un ingegnere francese che ha deciso di sostenerla anche nella sua carriera.

