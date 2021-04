Jo Squillo, terribile annuncio: “Non potrò più correre né ballare”

Jo Squillo informa i suoi fan e follower sui social delle conseguenze di un grave problema di salute: ecco le sue parole.

Per uno strano scherzo del destino Jo Squillo, universalmente nota come la ragazza che cantava “oltre le gambe c’è di più”, dovrà fare i conti con una grave menomazione proprio agli arti inferiori. A raccontarlo è lei stessa nel suo ultimo profilo Instagram.

I problemi di salute di Jo Squillo

“Oggi mi hanno detto che non potrò più correre e forse nemmeno più ballare 😥”: è stringato quanto perentorio l’ultimo post di Jo Squillo sul suo profilo Instagram. La nota cantautrice e attivista, distesa su un lettino da ambulatorio medico, riprende in diretta con suo telefonino una puntura al ginocchio, forse per esorcizzare la paura e il dolore fisico, che comunque si fa sentire, eccome…

Jo Squillo non entra nei dettagli del suo problema alle gambe, ma data la diagnosi sembra trattarsi di qualcosa di piuttosto grave. Di buono c’è che, come si evince da questo filmato, la Nostra riesce a cogliere come sempre il lato positivo – o almeno ironico – delle cose, anche le più brutte. Al netto delle batoste della vita, l’eterna ragazza non ha perso il suo carattere energico e brioso.

Jo Squillo ha inoltre la fortuna di potere contare sull’affetto e sul sostegno di moltissimi fan e follower, che hanno subito riempito lo spazio riservato ai commenti con parole di stima, vicinanza e incoraggiamento.

“ll corpo cambia in continuazione – scrive uno dei tanti utenti – tutto può migliorare coraggio tutto è possibile 🙌❤️❤️❤️ troverai una soluzione”. E’ quello che tutti le auguriamo.