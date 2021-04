Concerti estate 2021: Emma, Benji e Fede e Gabbani tornano live all’Arena di Verona

La musica si è lungamente fermata. Così come gli spettacoli a teatro. Per via della pandemia da coronavirus tutti quegli eventi che prevedevano l’assembramento di centinaia e migliaia di persone si sono dovuti bloccare per preservare la salute della comunità. Ora però, complice la campagna vaccinale, l’Arena di Verona ha deciso di confermare tre concerti e uno spettacolo: Emma, Francesco Gabbani, Benji e Fede e il live show di Enrico Brignano.

I biglietti e i nuovi concerti per l’estate 2021

La notizia ha ovviamente scatenato gli entusiasmi di moltissime persone. Dagli addetti ai lavori passando per gli artisti e, ovviamente il pubblico, che non vede l’ora di tornare a respirare normalità. Così, nel calendario della stagione estiva 2021 dell’Arena di Verona troviamo ben 3 concerti: Emma Marrone, Benji e Fede e Francesco Gabbani. I biglietti acquistati in precedenza, ovviamente, rimangono validi ancora per queste date!

Il calendario dei concerti di Emma, Gabbani e Benji e Fede

Il calendario vede il live di Emma il 6 giugno (7/8 giugno) 2021 confermato. Ovviamente i biglietti e i numeri di partecipanti saranno confermati in seguito in base alla capienza covid decisa dalle prossime disposizioni governative. Infatti non sarà una sola data, ma ben 3 per permettere a tutti di assistere allo show.

Stesso discorso per i live di Francesco Gabbani, fissati per il 4 e 5 luglio 2021, e per il concerto di Benji e Fede anche se, in questo caso, la data è ancora da confermare. Tutte le informazioni sui biglietti e le date ufficiali verranno comunicate ufficialmente il 2 maggio 2021 tramite i canali appositi.

Come si svolgeranno i concerti?

Ovviamente non potremo certo pensare di accalcarci sotto il palco ad urlare e cantare in modo “scomposto” le canzoni dei nostri eroi musicali. Si tratterà di una nuova modalità di assistere ai live, ma sicuramente molto emozionante. I posti saranno rischedulati, numerati e distanziati in modo da garantire comunque il pieno rispetto delle normative in materia anti-covid.

Quello che è certo è che questa è una bellissima notizia. Una di quelle news che fanno bene al cuore e che la gente aspettava da moltissimo tempo. Soprattutto in un periodo di incertezza sotto molti fronti come quella che ancora stiamo vivendo.