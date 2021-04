Vanessa Incontrada come non l’abbiamo mai vista: “Vi sento molto vicino”

Vanessa Incontrada si mostra più grintosa che mai. Il suo messaggio ha scatenato una pioggia di likes. Ecco cos’è successo.

La Incontrada non è nuova al mondo dei social. La show girl li usa molto spesso per comunicare con i propri fan e lanciare messaggi. Da molti anni è uno dei volti più conosciuti e amati dal pubblico. La sua genuinità ha saputo fare breccia negli spettatori.

Solare, profonda e con tanta voglia di mettersi in gioco. Ecco come appare Vanessa Incontrada. Una donna che non ha mai avuto paura di mostrarsi e di mettersi in prima linea per combattere alcune battaglie sociali come il bodyshaming. Scopriamo che cos’ha fatto questa volta.

Vanessa Incontrada: il suo messaggio fa impazzire i followers

La donna ha voluto stupire i suoi fan con un nuovo post di Instagram. Una posa semplice che fa risaltare il suo sguardo deciso. L’immagine di una donna forte che non si è mai arresa neanche nei momenti più difficili della sua vita.

Uno di questi riguarda proprio la lotta contro il bodyshaming. Anni fatte di critiche crudeli e commenti sul suo corpo che si era allontanato troppo dai classici standard di bellezza. Un percorso lungo e tortuoso che però l’ha portata a mettersi in prima linea contro queste accuse. Una vera e propria battaglia per diffondere un messaggio di accettazione verso ogni tipo di fisicità.

Questa non è la prima volta che la Incontrada si mostra così a proprio agio con il suo corpo. Molti scatti del suo profilo sono accompagnati da messaggi di body positivity. Frasi semplici che però vanno dritte al cuore delle persone.

Una bellezza autentica e naturale. Lontana dagli stereotipi e fiera di esserlo. Con il tempo la showgirl ha saputo trasformare le critiche in strumenti utili per amarsi ancora di più. La Incontrada continua ad essere un faro nella notte. Simbolo di positività e accettazione. Questa volta un post che forse è un ringraziamento ai suoi fan. Vi sento molto vicino”, scrive la donna su Instagram dove i suoi follower sono sempre pronti a sostenerla.