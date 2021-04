Truffa alla mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù ha fatto molto scalpore. Ma adesso è il diretto interessato a parlare: ecco cosa ha detto Giuseppe Milazzo.

Accuse reciproche, diffamazioni varie, difese: ecco cosa sta succedendo tra Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, e Giuseppe Milazzo, l’uomo accusato di aver rubato alla signora oltre 300mila euro, in seguito ad una truffa che ha avuto ripercussioni non solo economiche ma anche psicologiche ed emotive su Gianna e sulla Marini. Seppure la notizia aveva fatto il giro del wel e dei giornali, non era arrivata ancora alcuna risposta da Milazzo che ha rotto il silenzio e ha accusato Gianna a sua volta. Ecco cosa ha detto.

Gianna Orrù, il presunto truffatore rompe il silenzio

“È tutta una montatura della signora Orrù, lo sanno tutti che era innamorata di me.” queste le dure parole di Giuseppe Milazzo alle telecamere de “Le Iene“, che ha voluto rispondere alle accuse di truffa da parte di Gianna e della Marini. Ora è guerra tra gli avvocati delle rispettive parti che si accusano a vicenda. “ll signor Milazzo propose quasi subito degli investimenti alla signora Orrù” – ha precisato Laura Sgrò, avvocato della famiglia Marini – “palesandogli anche la possibilità di guadagni importanti attraverso una piattaforma che si chiama eToro con valuta in Bitcoin.”

Leggi anche–> Gianna Orrù, chi è la mamma di Valeria Marini: la sua storia

La signora Orrù racconta che Milazzo le ha promesso guadagni stellari investendo circa 300mila euro in bitcoin, guadagni che non sono mai arrivati. “Presa dall’entusiasmo dico ‘reinvestiamoli” – ha raccontato Gianna – “Avrei dovuto ricevere sul mio conto in banca 903.000 euro, questo mi era stato detto.” Ma la versione di Milazzo è completamente diversa e piuttosto infamante per la signora mamma di Valeria Marini.

Leggi anche–>Valeria Marini distrutta, è terribile ciò che è successo alla mamma Gianna

L’uomo infati sostiene che tra lui e la Orrù ci sia stata una storia di sesso finita male: “La signora Gianna aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato”, continua, “si è inventata tutto. Ti mando i messaggi della signora nuda.” Resta da capire se effettivamente Milazzo è in grado di fornire prove e cosa replicherà la signora Orrù a queste dure accuse.