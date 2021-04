Rebecca Papi, chi è la figlia di Enrico Papi: oggi ha 20 anni

Rebecca Papi, chi è la figlia maggiore di Enrico Papi e Raffaella Schifino: oggi è ventenne e vive in Italia.

Enrico Papi è noto per essere stato uno dei più famosi conduttori televisivi italiani, anche se oggi la sua presenza in tv è più rara rispetto al passato. Nonostante questo. Enrico ha condotto programmi di diverso genere, tutti di grande successo. Nel frattempo ha messo su una bella famiglia: ecco abbiamo scoperto su sua moglie, Raffaella Schifino. E i figli Rebecca e Jacopo Papi.

Rebecca e Jacopo, la tragedia in famiglia di Enrico Papi

Enrico Papi e Raffaella Schifino si sono sposati nel 1998. Nel 2000 è nata Rebecca, la loro prima figlia, che oggi ha 20 anni; Jacopo è nato nel 2008, e difatti ha attualmente 12 anni. Dopo la nascita di Recebba Enrico e Raffaella hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, a Miami. In seguito all’urgano Irma che ha colpito la città nel 2017, però, la famiglia ha deciso di tornare stabilmente in Italia. Prima di tutti era tornato solo Enrico, seguito da moglie e figli poco dopo. Sappiamo che la famiglia non ha venduto la casa di Miami, in cui ritorna durante i periodi di vacanza e inattività televisiva.

Non si hanno altri dettagli sulla vita privata che la famiglia conduca oggi in Italia. Durante un’intervista Enrico Papi ha raccontato che sono riusciti a scappare per un soffio: hanno avuto solo il tempo il tempo di salire in macchina e scappare; da quel giorno tutti quanti vivono con una valigia pronta per le emergenze.

Dopo la nascita di Jacopo, inoltre, Enrico Papi ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per trascorrere più tempo insieme al bambino e alla famiglia: per questo oggi lo si vede raramente in tv, rispetto al passato.