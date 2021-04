Maria Rosa De Sica, chi è il marito Federico Pellegrini: età, foto, lavoro

Federico Pellegrini è il marito Maria Rosa De Sica, con cui ha creato un brand di moda. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Maria Rosa De Sica, secondogenita di Christian De Sica e Silvia Verdone, è felicemente sposata con Federico Pellegrini, assieme al quale condivide anche la vita lavorativa: i due hanno infatti fondato il brand di moda Mariù. Maria Rosa si occupa della parte creativa in quanto stilista, Federico è invece il Ceo del brand e gestisce tutto il resto, dalla parte economica a quella pubblicitaria. Il nome del brand coincide con il nomignolo che Maria Rosa si porta dietro fin dall’infanzia. Ma conosciamo più da vicino Federico Pellegrini.

L’identikit di Federico Pellegrini

Federico Pellegrini ha 34 anni e purtroppo è questa l’unica informazione certa che abbiamo sul suo conto. Sappiamo comunque che è un brillante imprenditore e che ha riscosso un grande successo in questi anni nel campo della moda grazie al suo brand. Il resto della vita privata del marito della figlia di Christian De Sica sembra essere top secret.

Federico Pellegrini ha sposato Maria Rosa De Sica nel 2016 con una romantica cerimonia sull’Isola di Capri. Lei stessa ha confessato in una vecchia intervista che il giovane l’ha conquistata con i suoi modi raffinati e galanti, da vero e proprio uomo d’altri tempi: “Federico mi ha conquistato con i suoi modi all’antica. La prima volta che siamo usciti insieme, con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno”. Tanto è bastato per far scoccare la scintilla di un amore che procede a gonfie vele.

