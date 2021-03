Maria Rosa, tutta la verità sul padre Christian De Sica: le sue parole

In un’intervista al Corriere della Sera Maria Rosa, figlia di Christian De Sica, parla del padre e della sua scelta di non diventare attrice.

Nonostante la sua famiglia sia composta prevalentemente di registi ed attori, Maria Rosa ha deciso di scegliere una strada diversa: la figlia di Christian De Sica, infatti, è più interessata alla moda che alle telecamere. “Attrice non avrei mai potuto: sono timida, riservata…” spiega la giovane. “Da ragazzina mio fratello Brando, fissato col cinema, girava dei video e mi costringeva a dire delle battute. Io mi sbagliavo, mi arrabbiavo, non ero capace e a volte sbottavo a piangere. Anche mio padre provò a consigliarmi la strada della recitazione”.

Leggi anche -> Christian De Sica compie 70 anni: vita, carriera, figli, film e curiosità

Maria Rosa, però, non si è mai sentita tanto a suo agio con la recitazione quanto Christian De Sica. In un’intervista al Corriere della Sera, la giovane ha deciso di parlare di com’è suo padre lontano dalle telecamere, nella tranquillità della sua casa.

Una serata tra amici

“Non l’ho mai visto alterato, però un difetto ce l’ha: certe volte, durante le riprese, si stufa e anticipa i tempi delle battute che deve dire. Siccome ha molta esperienza, non si rende conto che quelli che recitano con lui hanno bisogno, magari, di più tempo per entrare nei loro personaggi. Sul piano privato, invece, ha un altro difetto: è maniaco dell’ordine e spesso mi rimprovera perché io sono una casinara” ha raccontato Maria Rosa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nonostante le carriere diverse, comunque, padre e figlia hanno deciso di comparire insieme in televisione nel programma Una serata tra amici. Per l’occasione, Christian e Maria Rosa duetteranno per la prima volta davanti alle telecamere: “l’idea è stata mia” ha spiegato la ragazza. “Io non so fare l’attrice, ma ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: perché non cantiamo insieme I’m in the mood for love di Barbra Streisand? È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui”.