Stasera in tv, Il re dei re: trama, cast e curiosità sul film del 1961

Questa sera, per celebrare l’inizio del triduo pasquale, su Rete 4 andrà in onda lo storico film Il re dei re: tutto ciò che c’è da sapere.

Come ogni anno in periodo di Pasqua, i palinsesti televisivi si modificano per dare spazio a contenuti religiosi e film sulla vita e la storia di Gesù Cristo. L’offerta di Rete 4 in questo Venerdì Santo è caratterizzata dalla messa in onda di un kolossal degli anni ’60: Il re dei re. Si tratta della prima grande produzione hollywoodiana dedicata alla vita del profeta considerato da tutti i cristiani come il figlio di Dio.

Il re dei re: trama, cast e curiosità sul film cult degli anni ’60

Diretto da Nicholas Ray, il film è stato pubblicato nelle sale nel 1961. Per questa produzione non si badò a spese, scegliendo un cast stellare che vede nel ruolo di Gesù l’attore Jeffrey Hunter, Siobhàn McKenna nei panni della Madonna e Gérard Tichy in quelli di San Giuseppe. Per quanto riguarda il supporting cast, il generale romano Pompeo è stato interpretato da Conrado San Martin, mentre re Erode Antipa da Frank Thring. Hard Hatfield è il pretore Ponzio Pilato e Giuda è interpretato dall’attore Rip Torn. Per narrare la storia, inoltre, è stata scelta la voce dello scrittore Orson Wells, doppiata in italiano dall’attore Gino Cervi. Come molte produzioni dell’epoca, il film è stato girato interamente in Spagna.

Per quanto riguarda la trama, il film racconta la vita di Gesù dalla nascita alla morte, basandosi interamente sui quattro vangeli. Sceneggiatori e regista hanno cercato di essere il più fedeli possibile a quanto narrato dagli evangelisti, operando dei tagli e delle modifiche per esigenze sceniche che però non si discostano troppo. Si parte dunque dalla conquista romana di Gerusalemme e dall’ascesa al potere del re Erode. Contestualizzata storicamente la storia, si passa alla narrazione della nascita di Gesù e alla necessità di Giuseppe e Maria di fuggire per evitare che il figlio venisse ucciso. Quindi si passerà alla fase di predicazione, ai miracoli, alla contestazione dei dotti e dei saggi ebraici e alla condanna a morte.