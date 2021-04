Il Capovaccaio, un avvoltoio in via di estinzione, ha trovato la sua sistemazione ideale in Sicilia dove le stazioni di alimentazione autorizzate sono i suoi ristoranti di lusso!

Molti di voi non lo avranno mai sentito nominare: il capovaccaio. Detto così potrebbe assomigliare ad un antico pastore di mucche. In realtà con questo nome ci si riferisce ad un piccolo avvoltoio migratore, proveniente dall’Africa sub-sahariana che ama però particolarmente le regioni meridionali del nostro Paese. Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia sono alcune delle mete a lui più congeniali. Soprattutto la Trinacria però, secondo le stime del WWF, ospita più del 70% degli esemplari nidificanti. E come mai adora proprio questa regione?

Perché sono importanti le stazioni per il nutrimento del Capovaccaio

Il Capovaccaio è un avvoltoio migratore, ma è considerato in pericolo critico di estinzione secondo la IUCN – Unione internazionale per la conservazione della natura. Il fatto che la Sicilia abbia messo in funzione sei stazioni che aiutano questo uccello a nutrirsi è quindi una bellissima notizia. Ma non solo, è anche il motivo per cui l’avvoltoio adora questa regione: qui ha la sicurezza di avere cibo a sufficienza per allevare i suoi piccoli da aprile a settembre, ossia quando le uova si schiudono e i cuccioli devono crescere e fortificarsi. La speranza inoltre è che questo aumenti anche il numero della prole e della futura popolazione riproduttiva.

L’alimentazione sicura

L’aiuto dato al Capovaccaio per procacciarsi il cibo riduce i rischi legati alla sua sopravvivenza. Vengono infatti distribuiti sul territorio animali allevati in modo estensivi morti, o parte di essi. Sia chiaro, questa attività è consentita solo ed esclusivamente nelle stazioni di alimentazione autorizzate e controllate. Queste carcasse ovviamente sono carne controllata, un nutrimento sicuro per gli avvoltoio, che evitano di morire a causa dell’ingerimento di carne di animali morti a loro volta per avvelenamento da piombo o metalli pesanti. Proprio questa è la criticità maggiore per questo animale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWF Italia (@wwfitalia)

Insomma, la Sicilia per il capovaccaio è una sorta di ristorante a 5 stelle con tanto di sistemazione comoda e protetta nelle riserve naturali.