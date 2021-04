Ciao Darwin, Ida Piccolo: chi è il volto della tv campana

Tra i protagonisti di Ciao Darwin, c’è Ida Piccolo: chi è il volto della tv campana, carriera, curiosità e vita privata.

Laureata in scienze dell’educazione e formazione, Ida Piccolo, classe 1982, è uno dei volti più noti della televisione locale in Campania. Ha debuttato in tv ormai moltissimi anni fa con la trasmissione musicale “Juke Box”, in onda su Tele Akery/Napoli Nova. Grazie alla popolarità del suo volto, per ben due volte, nel 2016 e nel 2019, è stata protagonista della trasmissione di Canale 5, Ciao Darwin.

La sua carriera televisiva è particolarmente legata alle emittenti locali Contatto Television, Napoli International, Napoli Mia e TLA, con cui ha a lungo collaborato. Ma non solo: infatti, oltre alla tv, è molto attiva anche in radio, come speaker, e a teatro, dove sono moltissimi gli spettacoli a cui ha preso parte.

Carriera e curiosità su Ida Piccolo, protagonista a Ciao Darwin

Il suo esordio cinematografico risale invece al 2011, quando viene inserita nel cast del film “Un Neomelodico Presidente”, di Alfonso Ciccarelli, una pellicola grottesca che vede come protagonista principale il cantante neomelodico Mimmo Dany. Tra i programmi che ha condotto nella sua lunga carriera televisiva, abbiamo visto Ida Piccolo al timone di “Baila con Migo” su Tele Campi Flegrei, “Il salotto d’Italia, Cantanapoli e non…” su Italia Mia e “Passione senza limiti TALENT” su Canale Italia.

Tra le ultime partecipazioni televisive, ricordiamo che con Lucio Pierri è opinionista sportiva nel programma “Luna Azzurra Stadio”, su TV Luna. Da anni ha una relazione con il manager locale Claudio Malfi. La conduttrice televisiva ha anche un profilo Instagram molto seguito, con oltre 10mila follower, in cui condivide momenti della sua quotidianità insieme a momenti lavorativi e professionali.