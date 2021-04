Alberto Matano, la collega gli scrive “Mi manchi”: esplode il gossip

La collega gli lascia un messaggio su Instagram, “mi manchi”, ed i seguaci impazziscono: potrebbe essere la fidanzata di Alberto Matano?

“E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto di forza”: così dice Alberto Matano, parlando con La Stampa del suo status di sex symbol (e di come questo lo possa aiutare con le donne). Matano è uno dei conduttori più apprezzati d’Italia, non solo per la bravura nel lavoro ma anche per l’aspetto affascinante. L’uomo, dopo gli anni da single ed il silenzio mantenuto su tutte le relazioni passate, finalmente in un’intervista ha confessato di essere fidanzato. Con chi? Questo Matano ha preferito non dirlo, ma alcuni messaggi recenti avrebbero portato il pubblico un passo più vicino all’identità della donna misteriosa.

“Mi manchi”

Non è un mistero che Roberta Morise ed Alberto Matano siano amici. I due compaiono costantemente nelle foto di Instagram l’uno dell’altro, scambiandosi messaggi anche sotto i post. C’è chi, però, sospetta che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia (anche se nulla è stato ancora confermato).

Il periodo di pandemia ha separato tante persone, VIP inclusi. Proprio per questo, a quanto pare, Roberta Morise ha risposto ad una storia su Instagram dove Alberto Matano era accanto ad un’amica. Le parole della donna? “Mancate”.

Solo poco tempo fa Roberta Morise ha pubblicato una foto molto romantica sul suo profilo Instagram: il protagonista però non è Matano, ma Giulio Fratini (imprenditore italiano che, in passato, è stato anche con Raffaella Fico). Da qui nasce il dubbio: da una parte c’è chi crede che tra la Morise e Fratini non ci sia nulla, visto il messaggio che la donna ha lasciato sulla bacheca di Matano. Altri credono invece che quel “mancate” fosse un semplice gesto da amica ad amico. Il vero significato di quelle parole, come cantava Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.