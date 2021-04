Uomini e Donne, anticipazioni 1 aprile: Gemma Galgani in lacrime

Le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 1 aprile, di Uomini e Donne, rivelano che Gemma Galgani scoppierà in lacrime, sconvolta dalla delusione ricevuta.

Oggi pomeriggio, giovedì 1 aprile, andrà in onda un nuovo appuntamento di “Uomini e Donne“, che vedrà come protagonista Gemma Galgani. La dama di Torino racconterà che, dopo la fine della sua frequentazione con Domenico, è uscita con ben due cavalieri.

Gemma Galgani si racconterà nella puntata in onda oggi di “Uomini e Donne“, rivelando di essere uscita con una vecchia conoscenza del Trono Over, Nicola Vivarelli. La dama di Torino rivela di essere uscita con il suo ex, ma soltanto come amica per chiarire delle questioni irrisolte tra loro. I due sembrano essersi trovati molto bene durante l’uscita e la 72enne ammette che la loro uscita si è prolungata un bel po’. Tra lei e Sirius, però, si è trattato solo di un incontro chiarificatore. La seconda uscita, invece, ha l’aria di un appuntamento romantico.

Gemma Galgani in lacrime, per lei solo fallimenti sentimentali

Nella puntata in onda oggi di “Uomini e Donne“, Gemma Galgani racconterà di essere uscita con Roberto, un appassionato di golf pronto a mettersi in gioco in amore. Dopo aver rivisto Nicola Vivarelli, però, per la dama torinese l’entusiasmo per l’uscita con Roberto è svanito e sarà proprio il cavaliere ad ammettere che tra loro c’è solo una bella amicizia. Queste parole feriranno molto Gemma, che aveva investito tanto nella frequentazione.

Il cavaliere Roberto rivelerà a “Uomini e Donne” di voler frequentare soltanto Isabella, la dama che sta intraprendendo una conoscenza anche con Biagio. Dopo il rifiuto dell’uomo, Gemma Galgani scoppierà in lacrime, commuovendo il pubblico. La dama torinese si sofferma a ripensare a tutti i suoi insuccessi sentimentali nel dating show condotto da Maria De Filippi.