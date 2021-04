Tutti i soldi del mondo, chi è Michelle Williams: foto, vita privata, carriera

Questa sera andrà in onda su Rai 3 Tutti i soldi del mondo, con l’attrice Michelle Williams: scopriamo di più su questa talentuosa artista!

Questa sera su Rai 3 andrà in onda alle 21.20 Tutti i soldi del mondo, film del 2017 del regista statunitense Ridley Scott. Tratto dall’omonimo saggio dello scrittore John Pearson, la pellicola parla di un evento accaduto negli anni Settanta: il sequestro a Roma nel 1973 di John Paul Getty III, nipote dell’allora uomo più ricco del mondo. I protagonisti della storia sono Charlie Plummer nel ruolo di Getty, e la bellissima attrice statunitense Michelle Williams, che interpreta Abigail “Gail” Harris. La donna interpreta la madre del giovane rapito, che fa di tutto per salvare il figlio da morte certa, dopo essere stato rapito dalla ‘ndrangheta. Ma scopriamo di più su chi sia Michelle Williams, attrice non solo bellissima ma anche e soprattutto piena di talento!

Michelle Williams: da Lassie a Tutti i soldi del mondo e oltre

Nata a Kalispell, Montana (USA) nel settembre 1980, Michelle Williams è una bravissima attrice statunitense che fa parte del mondo dello spettacolo da molti anni. Dopo il suo debutto cinematografico ancora adolescente nell’indimenticabile film del 1994, Lassie, è arrivata al successo grazie al ruolo di Jen Lindley all’interno della serie televisiva Dawson’s Creek, andata in onda dal 1998 al 2003. Tre anni dopo, nel 2006, viene candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il film I segreti di Brokeback Mountain. A questa, sono seguite altre candidature nel corso degli anni per vari film che la hanno vista protagonista, come Blue Valentine e Marilyn, entrambi del 2011.

Per quanto concerne la sua vita privata, ha avuto una relazione dal 2004 al 2007 con l’attore Heath Ledger, scomparso nel 2008 a 28 anni. I due nel 2005 hanno avuto una figlia, Matilda Rose. Nel 2018 si è poi sposata con Phil Elverum, musicista indie da cui ha divorziato solamente sei mesi dopo. Nel 2019 ha infine iniziato una relazione con il regista Thomas Kail, da cui ha avuto un figlio nel giugno 2020.