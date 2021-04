Isolde Kostner, la parentela con la pattinatrica Carolina: il loro rapporto

Quando si sente il cognome Kostner si pensa immediatamente alle due cugine Carolina e Isolde. Quali sono i loro rapporti?

Isolde Kostner fa parte del gruppo di star che si uniranno ai naufraghi dell’Isola dei Famosi questa sera (1 aprile). La donna è molto conosciuta per i suoi successi sportivi: ex sciatrice alpina, Isolde è tra le tre sciatrici italiane più vincenti della storia. A quanto pare, però, non è l’unica “Kostner” a regnare nel mondo dello sport: c’è anche la cugina Carolina, conosciuta non per la sua bravura nello sci ma per la sua abilità sui pattini da ghiaccio.

Il loro rapporto

Anche la madre di Carolina Kostner è stata, negli anni ’70, molto famosa come pattinatrice a livello nazionale. Dopo aver allenato la propria figlia, Patrizia oggi è allenatrice della categoria “giovanissime” dell’ Ice Club Gardena. Suo marito Erwin Kostner, padre di Carolina, è un ex-giocatore di hockey su ghiaccio per la squadra nazionale italiana ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici: anche lui oggi è allenatore.

“Gli ingredienti fondamentali per il successo sono l’impegno, la costanza e la pazienza” ha detto Carolina in un’intervista. Il suo rapporto con la famiglia, per via della sua carriera, è stato molto particolare. “Da adolescente ho visto più il mio allenatore dei miei genitori!” ha detto la pattinatrice. “Da quando avevo 14 anni poi ho vissuto all’estero e quindi ho creato un legame molto forte con il team che mi circondava. Ho imparato a capire l’importanza di queste persone, perché dietro c’è uno squadrone di gente senza il quale non sarei mai arrivata a questo punto”.

Non si sa molto del rapporto tra Isolde Kostner e sua cugina: a quanto pare, però, la campionessa di sci è stata la madrina di cresima di Carolina. In un’intervista, poi, Isolde ha ammesso di seguire ogni gara della cugina alla televisione.