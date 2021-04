Beatrice Marchetti, chi è la modella bresciana: età, foto, social, amori

Beatrice Marchetti è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Beatrice Marchetti è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi, pronta a entrare nella puntata di oggi, giovedì 1° aprile. La modella e attrice nel reality porterà il suo stile easy-cool e la sua bellezza genuina e mai artefatta. Conosciamo più da vicino la bellissima naufraga.

L’identikit di Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti, classe 1996, ha intrapreso la sua carriera da giovanissima grazie a una campagna per il brand Enrico Coveri. Negli anni successivi sono arrivati altri lavori importanti, come per esempio i ruoli di testimonial di brand come Kiko e Roberto Cavalli.

Tra le “imprese” di Beatrice Marchetti non si può non citare le sue copertine, tra cui spiccano quelle di Donna Moderna e di una delle bibbie del fashion mondiale, Harper’s Bazaar, dove è apparsa con un delizioso look vintage. La modella bresciana ha lavorato anche per il cinema, e lo ha fatto per un grande nome: è stata infatti nel cast di Loro, film di Paolo Sorrentino dedicato alla storia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Quanto alla vita privata, in tanti ora si stanno chiedendo se Beatrice Marchetti abbia o meno un fidanzato. La verità è che non si sa nulla di ufficiale in merito. Forse la giovane modella svelerà qualcosa durante la sua permanenza sull’Isola, chissà… Nel frattempo non resta che tenere gli occhi aperti sul docu-reality a partire dalla puntata di oggi, e buttare uno sguardi anche su Instagram, dove è presente con un account seguito da oltre 22mila utenti.

