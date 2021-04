Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata del 1 aprile: novità e colpi di scena

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 1 aprile, con la nuova puntata dell’Isola dei famosi: ecco tutte le curiosità

Ancora una nuova puntata da non perdere per quanto riguarda “L’Isola dei famosi” in onda questa sera, giovedì 1° aprile, in prima serata su Canale5. Si conoscerà subito il responso del televoto tra Awed e Miryea. Dopo i vari scontri con il resto del gruppo lo youtuber ha ricevuto tante nomination: il motivo sarebbe quello che lui voglia isolarsi con Vera Gemma. Miryea, invece, ha già avuto varie nomination perché negli ultimi giorni si era avvicinata ad Awed e Vera, pensando di essere forti insieme.

Anticipazioni Isola dei Famosi, due nuovi ingressi

All’Isola dei famosi faranno il loro ingressi due nuovi concorrenti: Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Beatrice è molto celebre come modella collaborando con tanti brand lavorando anche nel film Loro di Paolo Sorrentino nel film Loro. Isolde Kostner, invece, è stata una sciatrice importante vincendo molte medaglie sulle piste di tutto il mondo. Prossimamente arriveranno nuovi naufraghi per arricchire così il cast sull’Isola. Da non perdere l’appuntamento di questa sera con il Punto Z di Tommaso Zorzi o i voti di Elettra Lamborghini: dalle 21:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata.