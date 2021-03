Giulia Salemi rivela: “Voglio dei figli con Pierpaolo”

Giulia Salemi si è raccontata in un’intervista, a partire dal suo desiderio di avere figli, al rapporto con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di raccontarsi in un’intervista di coppia sul nuovo numero del settimanale Chi. I due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” continuano a vivere la loro storia d’amore che procede a gonfie vele. L’influencer ha svelato un suo desiderio profondo.

Giulia Salemi ha rivelato a Chi che adorerebbe essere madre, ma prima vuole essere certa della persona che ha al suo fianco e di se stessa. Ha confessato, però, che Pierpaolo Pretelli per lei è “il partner e il padre ideale“. La loro storia, però, “è ancora fresca“, quindi l’argomento dei figli sarà un argomento che riprenderanno più avanti nel loro rapporto. L’ex Velino di “Striscia la Notizia“, dal suo canto, ha rivelato di essere certo di aver trovato la sua anima gemella: per lui Giulia è una donna che potrebbe stare al suo fianco per sempre.

Giulia Salemi ammette di aver sbagliato con Tommaso Zorzi

L’unico problema che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno affrontando è la gelosia. L’ex Velino ha svelato di essere molto insicuro, nonostante l’influencer lo faccia sentire speciale. La giovane presto debutterà alla conduzione di un suo programma, in onda su Mediaset Play dal 16 aprile. “Salotto Salemi” sarà composto da 6 puntate e avrà come ospiti le sue amiche Paola Di Benedetto, Dayane Mello e Martina Hamdy e non solo, a sorpresa sarà presente anche Gaia Zorzi. “Mi aspetto una chiacchiera sincera e complice“, ha detto rispetto alla sorella di Tommaso.

Il rapporto con il vincitore del “Grande Fratello Vip 5“, Tommaso Zorzi, per Giulia Salemi non è dei migliori: “Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa, ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand by la cosa perché penso che affronteremo il discorso lontano dai riflettori“. L’influencer si è analizzata ed ha compreso di aver sbagliato con l’amico nel corso degli anni e spera di poter rimediare. Per quanto riguarda il rapporto con Elisabetta Gregoraci, Giulia ammette di non averla mai vista come una rivale e ribadisce che il triangolo tra loro due e Pierpaolo Pretelli non è mai esistito.