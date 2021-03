Coppia morta schiacciata da un albero, 5 bambini restano orfani

Una giovane coppia è rimasta schiacciata sotto un albero di sequoia mentre viaggiava in autostrada: lasciano 5 bambini orfani.

In un terribile incidente avvenuto nel nord della California una coppia è rimasta uccisa schiacciata da un albero di sequoia. Il tragico evento ha lasciato orfani i loro cinque figli, rimasti soli nella città di Yreka.

Coppia rimasta schiacciata da un albero di sequoia, erano in viaggio per vacanza

Jessica e Jake Woodruff stavano viaggiando lungo la Route 199 nella contea di Del Norte, mentre si godevano un viaggio annuale sulla costa, regalo per il 45° compleanno di Jessica, quando sono stati colpiti dall’albero. Come riporta The Sun, l’ufficiale della California Highway Patrol Brandy Gonzalez ha spiegato: “È l’incidente più insolito che io abbia mai visto nei miei 19 anni di carriera. Siamo molto soggetti a madre natura in questa zona. Abbiamo spesso alberi che cadono sulle corsie, ogni volta ringraziamo che non abbiano ferito nessuno”. Gli alberi di sequoia sono alcuni degli alberi più grandi e più alti del mondo e sono rinomati per il fatto che abitano le foreste della California e attirano migliaia di turisti ogni anno.

Un appello GoFundMe è stato creato dai parenti delle vittime nella speranza di raccogliere fondi per i cinque bambini rimasti soli. La raccolta fondi è stata creata da Amanda Maffei e nomina i bambini: Megan, Evan, Casey, Allie e Chelsea. Finora la pagina ha raccolto oltre 210.000 dollari per la famiglia, e ha un obbiettivo di 500.000 dollari. Nell’ultimo aggiornamento della pagina si legge: “Non c’è modo di aggirare la devastazione e il trauma che la perdita di Jessica e Jake ha portato, e come tutti possiamo immaginare, c’è una lunga strada da percorrere, specialmente per i bambini che sono rimasti soli. Sapere che questa famiglia e questi bambini hanno ricevuto così tanto sostegno nei giorni scorsi è più che incredibile”.