Ilary Blasi furiosa, il pessimo risveglio dopo la puntata dell’Isola dei Famosi

Dopo quattro puntate de ‘L’Isola dei Famosi’, Ilary Blasi non può sorridere. Cosa è successo dopo il quarto appuntamento del suo reality.

Ilary Blasi, nonostante un generale apprezzamento alla conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’, deve fare i conti con un calo di ascolti che sta colpendo la sua trasmissione. Il reality show se la sta vedendo, in questo periodo, con la fiction della Rai ‘Màkari’.

La quale ha quasi doppiato Ilary Blasi ed il suo reality show. Gli ascolti della produzione Rai ammontano a 6 milioni e 451mila telespettatori con un indice di ascolto del 26,33%. L’Isola dei Famosi si ferma invece a 3 milioni e 394mila telespettatori, per uno share del 18,77%.

Si tratta comunque del risultato migliore fino ad oggi tra le quattro puntate andate in onda. Le altre emittenti si sono divise il resto della torta degli ascolti andando da un massimo di un milione e 628mila spettatori (Rai 3 con ‘Presadiretta’) ad un minimo di 393mila spettatori (il film ‘Breakdown – La Trappola’ su Nove).

La Rai in generale vince con tutte le altre sue emittenti sulla concorrenza rappresentata da Mediaset. Inoltre Rai 1 ha battuto Canale 5 nel confronto tra ‘I Soliti Ignoti di Amadeus’ e ‘Striscia la Notizia’.

Ilary Blasi, la sua Isola dei Famosi è comunque in linea col GF Vip

Lo stacco è stato quasi di un milione di telespettatori, con 5 mln e mezzo a sintonizzarsi sul quiz show di Rai 1 e poco più di 4 mln e mezzo a scegliere il telegiornale satirico di Antonio Ricci, condotto da Gerry Scotti ed ora Michelle Hunziker.

Ottimo risultato su La7 per Lilli Gruber ed il suo longevo ‘Otto e Mezzo’, con 2 milioni e 78mila spettatori. Nonostante ‘L’Isola dei Famosi’ abbia potuto contare finora di personalità in grado di suscitare un certo interesse, come Elisa Isoardi e Paul Gascoigne, gli ascolti non sono così eccezionali.

Lo show può contare personalità importanti e sempre sulla cresta dell’onda, in studio, come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Anche la conduzione della Blasi sta riscuotendo un generale apprezzamento, ma ancora non basta. C’è da dire comunque che lo share è in linea con quanto fatto totalizzare dal Grande Fratello Vip, da settembre fino allo scorso 1° marzo.