Ilary Blasi, l’attacco in diretta a Rosolino: “Non hai capito proprio niente”

La bella Ilary Blasi, conduttrice dell’edizione di quest’anno de l’Isola dei Famosi, ha bacchettato ieri in diretta Massimiliano Rosolino.

La puntata di ieri de l’Isola dei Famosi 2021 ha riservato al pubblico numerose sorprese, alcune avvincenti ed altre decisamente divertenti. Durante la seguitissima diretta, durata ben 4 ore, la conduttrice Ilary Blasi ha tenuto egregiamente le redini dell’episodio, schietta e sincera come sempre. Di fronte agli occhi di tutto il pubblico, la moglie di Totti, ha persino bacchettato Massimiliano Rosolino. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

L’inviato de l’Isola dei Famosi di quest’anno continua a non convincere completamente il pubblico. I telespettatori infatti rimpiangono il vecchio Alvin, puntando il dito contro il nuotatore Rosolino, ancora un po’ impacciato di fronte alle telecamere. Nonostante questo, durante la puntata di ieri, la quinta per essere precisi, Massimiliano è apparso più sciolto, e tutti hanno notato il suo netto miglioramento. Questo non l’ha però salvato dalle grinfie di Ilary, che lo ha rimproverato in diretta.

Durante la puntata di ieri, Ilary avrebbe chiesto a Massimiliano un commento a caldo sulla situazione all’interno dell’Isola. L’inviato è intervenuto però con un po’ troppa diplomazia. “Il clima qui è un po’ mitigato, ma siamo carichi.” ha risposto. La conduttrice lo ha tempestivamente bacchettato sorridendo, e suscitando l’ilarità di tutto il pubblico. “E allora non hai capito proprio niente, Massi!” ha esclamato. Che il suo sorriso nascondesse però un velo di stizza?

Massimiliano Rosolino: i commenti del pubblico in merito alla spalla di Ilary Blasi

L’edizione di quest’anno de l’Isola dei Famosi ha oramai coinvolto praticamente tutto il pubblico. La bella Ilary Blasi è al timone da oramai 5 episodi, e sta divertendo, puntata dopo puntata, tutti i telespettatori. Non si potrebbe dire la stessa cosa sulla sua spalla, l’inviato Massimiliano Rosolino. Il nuotatore sembrerebbe essere ancora un po’ impacciato di fronte alle telecamere, e al pubblico il dettaglio non è di certo sfuggito. Alcuni infatti continuano sui social a rimpiangere il precedente inviato, Alvin. “Rosolino non sa gestire la situazione… Alvin avrebbe bacchettato tutti e non ci sarebbe stata questa caciara.” ha scritto qualcuno su Twitter. “Ma Rosolino improvvisa?? Alvin manchi!” ha commentato un altro utente. “Un televoto Rosolino-Alvin a quando?”. Insomma pare proprio che il nuotatore non sia ancora entrato nel cuore dei telespettatori, che per il momento continuano a prediligere l’inviato della scorsa edizione.