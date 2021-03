Drusilla Gucci, il racconto choc spaventa tutti all’Isola dei Famosi

Drusilla Gucci ha spaventato tutti con un episodio shock raccontato all'”Isola dei famosi”. Ecco cosa è successo alla naufraga…

Attimi di preoccupazione e spavento per i naufraghi sull'”Isola dei famosi“, il reality show di sopravvivenza più amato della televisione italiana, che è arrivato all’edizione 2021 condotta questa volta da Ilary Blasi, che ha preso il posto della storica Alessia Marcuzzi. I concorrenti, infatti, sono stati protagonisti di momenti da brivido per un racconto inaspettato della biondissima Drusilla Gucci, che ha fatto rizzare i peli a tutti quanti e che ha naturalmente già fatto il giro del web. Ecco cosa ha raccontato la pronipote di Guccio Gucci…

Fantasmi all’Isola dei famosi? Il racconto di Drusilla

Credete ai fantasmi? Se sì, le parole di Drusilla Gucci vi faranno venire davvero i brividi. Nella scorsa puntata dell'”Isola dei famosi”, infatti, la naufraga, che si trova nella spiaggia dei Rafinados, contrapposta a quella dei Burinos, ha raccontato un episodio davvero spaventoso che l’ha riguardata in prima persona. Pare infatti che la rampolla di casa Gucci abbia fatto degli incontri non desiderati con presenze strane proprio a casa sua, che lei ha descritto come sinistra.

Una storia davvero spaventoso di una voce misteriosa che in piena notte l’ha chiamata: “Una volta ero a dormire nel mio letto” – ha infatti raccontato Drusilla – “e ho sentito qualcuno che mi ha chiamata ‘Drusilla’, ho aperto gli occhi e sbam: un ceffone, l’ho proprio sentito.” Ma la Gucci ci ha tenuto a precisare di non avere avuto paura sul momento: “Ma non ho avuto paura. Una strana sensazione. Come se tutto fosse sospeso.”

Ma gli episodi shockanti a tema fantasmi non finiscono qui! In un’altra occasione, infatti, la Gucci si trovava nella vasca da bagno quando pare abbia sentito qualcuno respirarle nell’orecchio e anche questa volta però dice di non avere avuto paura, piuttosto di essersi sentita calma e in pace. E non sembra essere l’unica a percepire presenze strane nella sua abitazione: una sua amica sensitiva, infatti, è protagonista di un altro misterioso racconto della naufraga. “Appena entrata in bagno c’è rimasta cinque secondi” – ha detto Drusilla – ” e poi è subito uscita con una faccia bianchissima e ci ha chiesto se avessimo un altro bagno. Noi le abbiamo chiesto se era rotto e lei ci ha risposto che in quel bagno si era impiccato un uomo e lei lo aveva visto.”