Fabrizio Corona, Celentano lo difende e attacca i giudici “schiavi”

Adriano Celentano deve aver preso molto a cuore il caso di Fabrizio Corona. Sui suoi profili social è apparsa infatti un’altra lettera su di lui – la seconda nel giro di poco tempo. Stavolta, però, il molleggiato non si rivolge all’ex re dei paparazzi, ma direttamente ai giudici: “Cari giudici di Corona – scrive -. Con un tipo un tantino esuberante come Fabrizio forse anch’io, nei vostri panni, avrei perso la pazienza… Ma poi non avrei dimenticato che sono un giudice… E un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie personali”. Parole che già stanno facendo discutere…

La diagnosi choc su Fabrizio Corona

Ancora Celentano: “Mi rendo conto che non è facile separare certi sentimenti. Però, non fino al punto da non tener conto degli stati d’animo di un condannato. Specie se questi riguardano aspetti gravi della sua salute. Un comportamento il vostro, che nel sentire comune degli italiani, risulta come un vero e proprio accanimento su una persona alquanto DISPERATA e tremendamente indebolita per le sue condizioni instabili. Senza poi dimenticare che l’ACCANITO, ridendo e scherzando, ha già scontato 8 anni di carcere. Capite che tutto ciò, stride VIOLENTEMENTE con una giustizia dove purtroppo non si contano i casi in cui al posto di un sano ERGASTOLO, si lasciano liberi individui che fanno a PEZZI le persone”. A buon intenditore…

Intanto anche lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi ha detto la sua ai microfoni di Live – Non è la d’Urso: “Il problema di Fabrizio Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi”. E questo perché, a suo dire, Fabrizio Corona soffre di una malattia ben precisa: “È la sindrome bipolare con personalità borderline, appunto un malattia che comporta anche il tentativo di suicidio”. Un monito che sarà bene non sottovalutare.

