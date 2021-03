Il salotto di Mara Venier ha ospitato ieri Mara Maionchi. Scopriamo insieme la clamorosa gaffe commessa dalla donna a Domenica In.

La puntata di ieri di Domenica In ha divertito ed intrattenuto tutto il pubblico a casa. Uno degli ospiti più interessanti è stato senza dubbio la celebre Mara Maionchi. La donna si è seduta nel salotto di Mara Venier per fare quattro chiacchiere e per strappare con la sua schiettezza ed autenticità un sorriso ai telespettatori. Qualcosa sembrerebbe però essere sfuggito dalle labbra della produttrice. Leggiamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche->Mara Maionchi, prima il tumore poi il Covid: come sta oggi

Il pubblico a casa non si è perso una sola parola pronunciata dalla tanto amata Mara Maionchi. La clamorosa gaffe compiuta da quest’ultima non è perciò passata inosservata. Avete capito bene, la divertente Mara si è lasciata sfuggire dalla bocca qualche parolina di troppo. Scopriamo insieme che cosa ha detto la produttrice discografica e come ha reagito la conduttrice Mara Venier.

Leggi anche->Mara Venier, l’annuncio clamoroso su Domenica In: “Ho deciso”

Durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio, Mara Maionchi ha definito Simona Ventura una ‘signora della televisione‘. Il tutto davanti agli occhi della Venier, che con la Ventura condivide oramai da tempo tutt’altro che un buon rapporto. La conduttrice, velata d’imbarazzo, ha reagito però con estrema naturalezza e professionalità, evitando di scomporsi o di ribattere di fronte all’affermazione della sua ospite.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Domenica In, Mara Maionchi definisce Simona Ventura una ‘signora della televisione’

L’errore commesso da Mara Maionchi ieri durante l’ultima puntata di Domenica In è oramai sulla bocca di tutti. La produttrice discografica, davanti agli occhi di Mara Venier, ha commesso una clamorosa gaffe in seguito ad una domanda a caldo sul suo approdo in televisione. Mara ha a quel punto risposto spiegando che la Ventura non dovette partecipare ad un concorso per entrare a far parte di un talent show, poiché appunto ‘era una signora della televisione‘. Anche Morgan, intervenuto poco dopo tramite collegamento da casa, ha citato la Ventura, dichiarando che avrebbe voluto partecipare ad un programma insieme a lei e a Mara Maionchi, come i tre fecero in passato ad X Factor.