Mara Maionchi, prima il tumore poi il Covid: come sta oggi

Mara Maionchi ha dovuto attraversare nella sua vita anche diverse problematiche per quanto riguarda il suo stato di salute: ora come sta?

Non solo successi nella sua lunga carriera lavoratrice come produttrice musicale di numerosi artisti internazionali. Mara Maionchi ha dovuto affrontare anche duri momenti della sua vita privata. Nel 2015 la giudice di Italia’s got talent ha scoperto di avere un tumore e ha dovuto operarsi per la rimozione della massa tumorale. Così successivamente ai microfoni de “Il Panorama” ha rivelato: “Anni fa ho combattuto un cancro operandomi nel 2015. Avevo un tumore al seno, mi sono spaventato molto, ma sono andata da sola all’operazione”. Durante la stessa Maionchi aveva rivelato un concetto comune: “Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano. Spero che sia andato e vada tutto bene”.

Mara Maionchi, come sta oggi?

Negli ultimi mesi la produttrice musicale italiana è stata anche positiva al Covid-19 rivelando ai microfoni de La Repubblica la sua altra dura battaglia visto che è ad un passo dagli 80 anni: “Il Covid non è stata una passeggiata, ma ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo”.

Infine, ha rivelato: “Gli 80 anni non me li sento, ma durante il Covid me li sono sentiti tutti”. Non solo successi nella sua vita, ma anche diversi problemi che ha superato brillantemente per dedicarsi così al suo lavoro che non termina mai. Il 22 aprile 2021 festeggerà gli ottanta anni.