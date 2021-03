Come trascorrere la Pasqua e la Pasquetta 2021? Siamo ancora attanagliati dal virus e di viaggiare non se ne parla. Ecco che Discovery+ con i suoi programmi di avventure in giro per il mondo ci aiuta a viaggiare con la fantasia.

Pasqua si sta inesorabilmente avvicinando. Purtroppo però, in queste giornate di festa, tutta l’Italia sarà in zona rossa e quindi praticamente in lockdown. Esattamente come un anno fa, infatti, il numero dei contagi da Coronavirus è sempre alto e dagli ultimi dati emerge anche il fatto che le terapie intensive sembrano essere quasi al limite, proprio come un anno fa. Come trascorrere allora la giornata di Pasqua e Pasquetta? Cosa possiamo fare, soprattutto se amiamo viaggiare, e non possiamo partire? Ancora una volta la televisione ci viene in soccorso! Su Discovery +, ad esempio, ci sono moltissimi reality o show che ci portano a vivere avventure da sogno in luoghi pazzeschi! Vediamoli insieme.

I programmi più interessanti da vedere su Discovery+

Tanto per cominciare, se volete tuffarvi nel mondo della ricerca dell’oro in Alaska, la 16esima stagione de La Febbre dell’Oro è in onda e potrete anche seguire le avventure dei Dakota Boys nelle acque gelide dell’Alaska che con la collaborazione di subacquei e alpinisti arrivano a scoprire giacimenti d’oro dove nessuno aveva mai osato prima.

Chiaramente poi, in tema di viaggi e avventure a Pasqua potrete rilassarvi ed emozionarvi con le avventure di Nudi e Crudi. Una puntata degna di nota? Quella a Subic Bay, area naturale che spesso è vittima di disastri ambientali e che sicuramente vi farà balzare sul divano! Da domenica 28 Marzo, invece, i migliori esperti survivalisti decidono di lanciarsi in un’avventura folle: affrontare e sfidare il Triangolo delle Bermuda. Si chiama Pasqualo e siamo certi che vi lascerà senza parole!

Ovviamente poi andando nella sezione Real Adventure di Discovery+ troverete moltissimi programmi divertenti e mozzafiato per trascorrere le vacanza di Pasqua cercando almeno di viaggiare con la fantasia! Tanto per fare un esempio ci sono tante avventure di Bear Grylls, le emozionanti avventure di Ed Stafford, i pesci e le avventure di pesca della serie di River Monster e i viaggi di Wild Frank.

Certo, lo sappiamo, guardare le avventure di altri in giro per il mondo non è la stessa cosa di viverle, ma non possiamo fare diversamente. Stiamo ancora combattendo una dura battaglia e anche quest’anno a Pasqua dovremo accontentarci dei programmi più divertenti ed emozionanti della tv e, in questo caso, di Discovery+