Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 28 marzo

Questa sera su La7 andrà in onda un nuovo appuntamento con Non è l’Arena, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Massimo Giletti: ecco la “scaletta”.

Nuova puntata di Non è l’Arena stasera con Massimo Giletti in diretta alle ore 20.30 su La7. Come sempre ci saranno ospiti di primo piano chiamati a confrontarsi sui principali temi di attualità. Si parlerà ovviamente dell’emergenza Covid-19 tra ricadute economiche e prospettive di ritorno alla normalità, vaccini permettendo, ma non solo…

Il menù della nuova puntata di Non è l’Arena

Il caos vaccini in Lombardia, la vicenda Scanzi, la questione Astrazeneca, e molto altro ancora: ecco i principali ingredienti della nuova puntata di Non è l’Arena. Si parte proprio dalla Lombardia per cercare di capire cosa ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria Spa, società della Regione che si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Ne parleranno l’ex consigliere del cda Mario Mazzoleni e il giornalista Alessandro Milan.

Poi l’attenzione si sposterà sulla Toscana, teatro di forti polemiche per la campagna vaccinale. Se è vero che al giornalista Andrea Scanzi la prima dose è stata somministrata, è altrettanto vero che la percentuale degli over 80 vaccinati è tra le più basse del Paese: il “caso” sarà affrontato dal sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, dai giornalisti Luca Telese e Sandra Amurri e dal virologo Fabrizio Pregliasco, con la partecipazione speciale di Ricky Albertosi, leggenda del calcio italiano e tra gli anziani toscani ancora in attesa del vaccino.

Quindi si darà spazio al capitolo Astrazeneca. Restano molti gli interrogativi, dalla decisione che aveva temporaneamente interrotto le somministrazioni alle fasce d’età ai 29 milioni di dosi scoperti nello stabilimento di Anagni. Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, ne discuterà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Maria Rita Gismondo e Marc Botenga.

Ultima, ma non certo per importanza, l’emergenza economica e sociale che infiamma le piazze italiane ormai da settimane. Molti lavoratori protestano contro le severe restrizioni e gli aiuti ritenuti insufficienti, a partire dai ristoratori. Con collegamenti da Salerno e Milano ne parleranno in studio Guido Crosetto, Vauro, Alessia Morani, lo chef Giorgio Locatelli e Mauro Guidi. E infine un ulteriore approfondimento sull’inchiesta relativa ai Casamonica con le opinioni di Francesca Fagnani e Nello Trocchia.

