Mara Maionchi, chi è la figlia Giulia Salerno: età, foto, lavoro, vita privata

Conosciamo meglio la storia della figlia di Mara Maionchi, Giulia Salerno, primogenita: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Giulia Salerno è la primogenita di Mara Maionchi e del produttore discografico Alberto Salerno. Nata a Milano nel 1977, ha una sorella più piccola di nome Camilla ed è diventata già mamma di due bambini che si chiamano Niccolò e Margherita. Non ama apparire molto in pubblico ed è molto riservata visto che non si trovano tantissime informazioni e scatti con la sua famiglia. Ha collaborato per tantissimi anni con mamma e papà per quanto riguarda l’etichetta discografica Non ho l’età. Inoltre, la stessa Giulia è stata indispensabile nell’aiutare anche sua sorella, che ha fondato nel 2012 la propria casa discografica Cimice Records.

Leggi anche –> Mara Maionchi, chi è il suocero Nicola Salerno: fu un celebre paroliere

Leggi anche –> Mara Maionchi, prima il grave tumore poi il Covid: quali sono le sue condizioni

Mara Maionchi, curiosità figlia Giulia Salerno

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La primogenita di Mara Maionchi è stata anche l’ideatrice del primo progetto, lavorando sulla duplicità del significato della parola cimice, insetto fastidioso ma anche l’aggeggio per le spie in grado di controllare ogni cosa. Ha lavorato con la sorella Camilla per l’etichetta dei genitori per quasi quattro anni, prima che quest’ultima ha preso la decisione di abbandonare tutto per alcune polemiche. Giulia Salerno è legata sentimentalmente al suo compagno, che non si conosce il nome. La coppia ha avuto già due figli: Niccolò nel 2011 e la piccola Margherita nel 2018. Il loro rapporto è molto riservato visto che non ci sono sul web scatti ed informazioni dettagliate.