Leo Gullotta, chi è il marito: si sono sposati dopo 30 anni d’amore

Leo Gullotta è uno degli attori di teatro, del piccolo e del grande schermo più amanti dal pubblico italiano. Nato in Sicilia, nello specifico a Catania, nel 1946 Gullotta ha intrapreso la carriera di attore che era ancora giovanissimo all’interno del Teatro Massimo Bellini, nella sua città natale. Nella sua lunghissima carriera, l’attore ha recitato diverse volte sia per il cinema che per il teatro, in commedie e drammi. Inoltre, Gullotta è anche doppiatore: spesso ha prestato la propria voce all’attore e musicista americano Joe Pesci. Nel marzo del 1995 Leo Gullotta ha fatto un atto di vero coraggio per i tempi e ha dichiarato apertamente di essere omosessuale durante un’intervista rilasciata al settimanale Rome gay news.

Leo Gullotta e l’amore di tutta una vita

Spesso restio a parlare della propria vita privata, Leo Gullotta ha iniziato a parlare del proprio compagno solo nel 2016. Ospite negli studi del Maurizio Costanzo Show, il grande attore catanese all’epoca aveva rivelato a Costanzo e a tutto il pubblico di avere una relazione da una trentina d’anni e che, da diverso tempo, i due convivevano assai serenamente. Dopo questa prima rivelazione che aveva scatenato tutto il mondo dei rotocalchi e del gossip, una seconda bomba viene sganciata solo nell’estate del 2019. Infatti quell’anno Leo Gullotta era andato ospite al programma Io e Te, condotto dal giornalista Pierluigi Diaco. Proprio in quell’occasione l’attore, comico e doppiatore aveva rivelato al pubblico di essersi unito civilmente al proprio compagno l’anno precedente.

Al momento non sappiamo ancora chi sia il marito di Leo Gullotta, che custodisce gelosamente l’identità del proprio partner. Ad ogni modo, riguardo le unioni civili per le coppie omosessuali, l’attore catanese aveva detto: “I diritti sono conquistati e quindi quando arrivano dobbiamo essere felici, grazie anche al lavoro di tantissime persone. Questi ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno, tutto tranquillo ma poi, in effetti, si mettono di traverso tantissime cose“.