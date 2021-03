Formula 1 GP Bahrain qualifiche: anticipazioni, streaming, diretta

Si apre ufficialmente la stagione della Formula 1 con il GP del Bahrain, oggi qualifiche ufficiali: anticipazioni, streaming, diretta.

Pomeriggio di grande sport questo di oggi, sabato 27 marzo: l’attesa è grande per una serie di eventi molto importanti. In particolare, c’è grande attesa per il primo pomeriggio: alle 16 sul circuito di Sakhir, in Bahrain, via alle prime qualifiche del Mondiale di Formula 1 2021. L’attesa degli sportivi e amanti di questa disciplina in Italia è per capire se la Ferrari ha colmato il gap dagli avversari.

Nelle prove libere di ieri, ottimo Verstappen, il più veloce in pista, mentre sorride a metà la Ferrari: quarto era arrivato Carlos Sainz, invece Charles Leclerc era addirittura dodicesimo. Nelle terze prove libere di stamattina, ancora Max Verstappen, figlio d’arte, il più veloce, su Red Bull, secondo Lewis Hamilton su Mercedes, il sorprendente Pierre Gasly, pilota della AlphaTauri, è terzo. Sesto Sainz, 11esimo Leclerc.

Anticipazioni, streaming, diretta delle qualifiche del GP del Bahrain di Formula 1

Anche quest’anno, dunque, il grande favorito della vigilia resta Lewis Hamilton, a caccia di nuovi record e dell’ottavo titolo iridato, numeri che ne fanno un grande campione, ormai una leggenda vivente di questo sport. Subito dietro la Mercedes, c’è la Red Bull che punta appunto in maniera decisa sia su Max Verstappen che su Sergio Perez, nuovo acquisto e grande talento. Per le Ferrari, almeno per il momento, si teme che reciteranno un ruolo di comprimarie.

Per quanto riguarda le qualificazioni odierne, queste si possono seguire in diretta alle ore 16 su Sky Sport F1, sul canale 201 e anche sul canale 207, tutto dedicato a questa disciplina. Gli amanti dello sport che non hanno abbonamento Sky possono seguire la differita delle qualifiche su Tv8, che è in programma sempre sabato 27 alle ore 18; la gara scatterà domenica alle ore 17, ancora una volta in diretta su Sky Sport. La differita è in programma su Tv8 alle 18. Chi non è a casa, può utilizzare il servizio a pagamento SkyGo o seguire tutto in differita sul sito dell’emittente Tv8.