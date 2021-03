Canzone segreta, che gaffe di Amanda Lear: Serena Rossi ci rimane male

Una vera e propria gaffe durante la terza puntata di Canzone segreta: Serena Rossi ci resta male sul palco con Amanda Lear

Ancora una serata all’insegna dello spettacolo e della buona musica durante l’appuntamento con Canzone Segreta, in onda su Rai Uno venerdì sera. Come ospite c’è stata Amanda Lear con la sua infinita bellezza che è rimasta intatta nel corso del tempo. Così la stessa conduttrice e padrona di casa, Serena Rossi, le ha chiesto subito il segreto di essere così intramontabile. La sua risposta, a sorpresa, ha lasciato tutti senza parole: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”. Una vera e propria gaffe visto che sul palco c’erano solo loro due e così Amanda subito è corsa indietro rendendosi conto dell’infelice uscita: “Mhh non dico per te…”. Così Serena ha sorriso immediatamente passandoci sopra con il siparietto che si è venuto a creare improvvisamente.

Leggi anche –> Serena Rossi dice no al matrimonio: che succede con Davide Devenuto?

Leggi anche –> Il segreto di Serena Rossi, la rivelazione del compagno Davide Devenuto

Canzone segreta, l’ironia di Amanda Lear con Serena Rossi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la stessa diva si è lasciata andare ad un’altra chicca dopo che Serena Rossi le ha chiesto delle emozioni per gli ospiti della serata. Amanda Lear, senza peli sulla lingua, ha svelato: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Lo stilista Jean-Paul Gaultier e Pippo Baudo hanno inviato un videomessaggio esaltando le sue qualità, poi c’era stato un trio canoro, composto da Mario Ermito Sergio Muniz e Francesco Monte. Durante la terza puntata ci sono stati ospiti anche altri ospiti, come Raoul Bova, Paola Perego, Claudia Gerini e Francesca Fialdini. Tributo finale anche di Gigi D’Alessio, che è stato così la ciliegina sulla torta della terza puntata di Canzone segreta.