Serena Rossi dice no al matrimonio: che succede con Davide Devenuto?

Serena Rossi non sembra essere pronta per sposare il compagno Davide Devenuto, con il quale ha avuto il figlio Diego.

Serena Rossi, oggi ospite nel contenitore di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” a partire dalle ore 14, sta vivendo un periodo d’oro. La cantante e attrice 35enne, dopo il successo con la fiction “Mina Settembre“, ha partecipato all’ultima serata del “Festival di Sanremo” e allo show in prima serata “Una canzone segreta“.

Serena Bortone oggi ospiterà nello studio di “Oggi è un altro giorno“, la cantante e attrice Serena Rossi, che si è anche cimentata nel doppiaggio e nella conduzione televisiva. Nonostante sia molto riservata, si sa che dal 2008 ha una relazione con l’attore Davide Devenuto, che ha conosciuto sul set di “Un posto al sole“. I due hanno sempre vissuto una storia travagliata e si sono spesso lasciati e ripresi. Nel 2016 hanno avuto un figlio, Diego.

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv | Canzone segreta con Serena Rossi: ospiti e anticipazioni

LEGGI ANCHE -> Serena Rossi in prima linea: solidarietà per battere il Coronavirus

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi, con Davide non pensa al matrimonio

Serena Rossi, nonostante abbia un figlio con il compagno Davide Devenuto, non sembra avere intenzione di sposarlo: “Il matrimonio non è nei nostri pensieri. Siamo legati da tanto tempo, abbiamo un figlio, abbiamo comprato casa in due. Se succede, sarà per questioni burocratiche, per Diego…Perché come voleva che le rispondessi?“. Questa era stata la risposta dell’attrice quando, ospite di Mara Venier nello studio di “Domenica In“, le era stato chiesto se si sentisse pronta a fare il grande passo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’attrice napoletana ha dichiarato che, in quanto alla possibilità di avere un secondo figlio: “Anche questa la vedo difficile. Noi stiamo già bene in tre. Comunque penso che non si debba neanche programmare troppo, mica possiamo controllare tutto“. Serena Rossi ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2003, entrando nel cast della soap opera “Un posto al sole“. Nel 2007, invece, è nel cast de “Il commissario Montalbano” e viene consacrata nel cuore dei fan quando entra nel cast di “Che Dio ci aiuti” affianco ad Elena Sofia Ricci.