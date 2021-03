Mick Jagger in Sicilia da ottobre: dove è andato e cosa ha visitato?

La Sicilia è entrata nel cuore di Mick Jagger che si trova nella nostra bellissima isola da ottobre e non sembra proprio volersene andare.

La città di Noto, in Sicilia, è una meta molto affascinante. Ricca di arte, storia, cultura e con un panorama e una bellezza naturalistica fuori dal comune. Moltissimi personaggi famosi hanno deciso di trascorrere qui le vacanze o di celebrare giorni speciali come Fedez e Chiara Ferragni. Ma ora arriva la notizia che lo straordinario Mick Jagger si trova proprio in Sicilia e nello specifico a Noto. Ma dove è alloggiato? Cosa ci fa in Italia e nella nostra bellissima Sicilia?

Dove alloggia Mick Jagger in Sicilia?

Le voci sulla presenza di Mick Jagger in Sicilia insieme alla moglie Melanie Hamrick e al figlio più piccolo, circolano ormai da tempo. La rockstar pare si sia concesso un lunghissimo periodo di vacanza qui a cominciare già da ottobre dopo un tour della Toscana!

Del resto, lockdown per lockdown, perché non trascorrere questo periodo nella natura e in un paesaggio pazzesco come quello della Sicilia. Sembra che il frontman dei Rolling Stones sia ospite un po’ nella villa del principe Lucio Bonaccorsi, un po’ nella villa del pazzesco architetto delle star Jacques Garcia.

Dove è andato e che città ha visitato?

Mick Jagger dalla Sicilia sembra proprio non volersene andare! Ora è a Noto, ma come vi abbiamo anticipato, ha girato e conosciuto moltissimi posti e località stupende in Sicilia. È stato infatti beccato mentre visitava Agrigento e la sua meravigliosa cattedrale, a passeggio per le vie di Siracusa, a pranzo al mare a San Leone e a cena, prima del decreto anti-covid, a Marzamemi. Ad un certo punto lui stesso ha postato delle foto che lo ritraevano a Siracusa, nella villa dei Marchesi di San Giuliano proprio nel periodo natalizio.

Oggi Mick Jagger continua a godersi la bellezza del sole e del mare della Sicilia oltre che apprezzarne il lato storico. Sembra proprio non volersene andare tanto che il Sindaco di Noto pare lo stia cercando disperatamente per conferirgli la cittadinanza onoraria. Insomma, la presenza del leader dei Rolling Stones è riuscita a rendere un po’ più rock un periodo storico complicato proprio come questo.