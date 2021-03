Fabio Testi, chi è l’ex moglie Lola Navarro: perché è finito il matrimonio

Lola Navarro è l’ex moglie di Fabio Testi: scopriamo chi è, cosa fa nella vita e per quale motivo è finito il matrimonio.

Fabio Testi è stato per anni considerato uno dei sex symbol del cinema italiano. Nei suoi primi anni di carriera, l’attore ha fatto parlare di sé per le relazioni con bellissime donne come Ursula Andress, Charlotte Rampling e Edwige Fenech, la quale per diverso tempo sostenne che proprio il volto del western all’italiana era il padre di suo figlio. Affermazione che poi è stata smentita in diverse occasioni dal diretto interessato.

Ancora oggi Fabio Testi è considerato e ammette di essere un latin lover. Nel periodo più recente si è segnalato sui giornali di gossip per il fidanzamento con Emanuela Tittocchia, per il matrimonio con la gallerista Antonella Liguori e per la recente presunta relazione con la giovane e bellissima violinista italiana Lisa Agnelli. Insomma è chiaro come Fabio sia un’amante delle donne e dell’amore, ma c’è stata in questi anni una delle sue molteplici donne di cui si è sentito veramente innamorato? L’attore sostiene di aver amato tutte le donne con cui è stato, ma ha anche rivelato che il vero amore, l’ha provato solo per una.

Lola Navarro, perché è finito il matrimonio con Fabio Testi

In una chiacchierata recente con Adriana Volpe, Testi ha rivelato: “Mi sono sempre innamorato, io perdo la testa. Ma forse il vero amore è stata Lola, la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”. Lola Navarro è la donna che gli ha fatto perdere la testa negli anni ’70 e che ha sposato nel 1979. Il loro matrimonio è durato 15 anni e dal loro amore sono arrivati tre figli: Fabio Jr, Thomas e Trini.

Di Lola Navarro Rubio sappiamo che è un’importante stilista spagnola e che una volta conclusa la storia d’amore con Fabio si è allontanata dal mondo dello spettacolo. E’ una donna molto riservata e sulla sua vita privata si conosce veramente poco. Non è noto nemmeno il motivo che ha portato alla separazione nel ’94 e al divorzio nel ’96.