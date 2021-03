Andrea Cerioli, chi è l’ex fidanzata Valentina Rapisarda: età, foto, social

Valentina Rapisarda è un’ex fiamma di Andrea Cerioli, da stasera naufrago dell’Isola dei Famosi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Valentina Rapisarda è un’influencer nota anche per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2014 ed essere stata scelta da Andrea Cerioli, che da stasera è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi edizione 2021. La storia tra i due è durata qualche anno, ma poi entrambi hanno preso strade diverse. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Valentina Rapisarda

Valentina Rapisarda è nata il 13 giugno 1990, sotto il segno dei Gemelli, a Catania. Alta 160 cm, magrissima, segni particolari i moltissimi tatuaggi (il più importante è un “AV” sulla spalla che potrebbe significare “Andrea Valentina”, ma sul suo corpo sono presenti anche degli animali come un leone e una corona dietro la schiena). Ha un fratello al quale è molto legata. Si è trasferita a Roma per un ragazzo con cui è stata diverso tempo e poi a Bologna (dove vive tuttora) per amore di Andrea Cerioli.

Valentina Rapisarda ha avuto problemi di anoressia dopo la fine della relazione sentimentale romana, che lei pensava sarebbe sfociata in un matrimonio: presa dallo sconforto, la ragazza ha passato anni molto duri. Poi è diventata corteggiatrice di Uomini e Donne quasi per caso: accompagnava un suo amico a una provino ma è stata notata dalla produzione che l’ha convinta a restare. Sul trono ha trovato Andrea Cerioli e Jonas Berami, e il primo ha fatto breccia nel suo cuore. Dopo qualche mese Andrea non se l’è sentita di scegliere ed è uscito dal programma, ma lei l’ha inseguito a Bologna e i due hanno iniziato una relazione che ha aiutato la ragazza a uscire dal tunnel dell’anoressia: oltre a prendere un po’ di peso (che ai tempi di Uomini e Donne era di circa 38 kg) ha riacquistato sicurezza e fiducia in sé.

Oggi Valentina Rapisarda è un’influencer molto seguita: su Instagram conta centinaia di migliaia di follower. La sua carriera è iniziata però con gli studi in lingue straniere e successivamente è proseguita nel mondo del turismo. La giovane ha infatti lavorato per diversi hotel al ricevimento e non solo. Poi la svolta con Uomini e Donne, dove ha acquistato popolarità grazie al suo carattere integro, non incline ai compromessi, alla sua ironia e alla sua sensibilità.

Oggi Valentina Rapisarda è in forma, fa sport e non si vergogna a dire che si è rifatta il seno per sentirsi più bella. Non a caso il suo lavoro è premiato con sponsorizzazioni da parte di moltissimi brand ritualmente taggati nei suoi scatti su Instagram. Per il resto, la storia con Andrea è finita nel 2018 e attualmente è fidanzata con un altro uomo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo.

