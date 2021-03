Andrea Cerioli, la drammatica morte prematura della madre: dolore enorme

La mamma di Andrea Cerioli, la signora Luana, è scomparsa poche settimane dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello lasciando in lui un vuoto incolmabile…

L’amatissima madre di Andrea Cerioli, la signora Luana, è morta nel maggio 2014 dopo una lunga malattia. Il giovane bolognese era stato chiuso fino a poco tempo prima nella Casa del Grande Fratello, e più volte era apparso in pensiero per le condizioni della mamma e si era sfogato, tra le lacrime, anche con alcuni compagni di avventura. Lo stesso Andrea ha voluto comunicare con un messaggio su Facebook la terribile notizia, dedicandole un ultimo struggente pensiero: “La mia mamma è volata in cielo… Oggi gli angeli hanno ricevuto un bel regalo. Ti amo mamma. Guardami…”.

Il legame indissolubile tra Andrea Cerioli e sua madre

Di recente Andrea Cerioli – che stasera farà il suo ingresso all’Isola dei Famosi come nuovo concorrente – è tornato a parlare di sua madre in un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, sciogliendosi in lacrime. La signora Luana è morta poco prima della sua partecipazione a Uomini e Donne, ed è proprio (anche) grazie a quel programma che lui si è salvato dal dolore. Andrea non potrà mai ringraziare abbastanza Maria De Filippi perché in quel momento, scegliendolo per il trono, gli ha dato la possibilità di non essere da solo, di non avere del tempo per pensare al lutto che stava vivendo. Ma il suo cuore non era pronto per una storia d’amore, per vivere in modo sereno quell’avventura, anche se poi alla fine una donna conosciuta a Uomini e Donne è diventata e rimasta a lungo sua compagna.

Nel 2015, tra l’altro, l’ex tronista ha stupito tutti pubblicando sul web una foto che mostrava l’ultimo, eclatante gesto compiuto per la sua adorata mamma. Andrea ha voluto farsi tatuare sul braccio il volto della donna scomparsa, mescolato a quello di una tigre, simbolo di forza ed eleganza.

