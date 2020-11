Andrea Cerioli: l’ex Valentina Rapisarda e il dramma dell’anoressia

Cosa sapere sulla vita privata di Andrea Cerioli, fidanzato di Arianna Cirrincione: l’ex Valentina Rapisarda e il dramma dell’anoressia.

Classe 1990, Valentina Rapisarda, nata a Catania, l’influencer lascia la Sicilia per Roma e poi Bologna, dove va a vivere con il suo fidanzato dell’epoca, ovvero Andrea Cerioli, Nel capoluogo emiliano, la giovane decide di stabilirsi, anche dopo la fine della relazione con il tronista di Uomini e Donne.

Valentina Rapisarda è attualmente un’influencer molto seguita, con circa 400mila follower sul suo profilo Instagram. Esattamente due anni fa, per lei arrivarono problemi di salute. Venne ricoverata ed è stata sottoposta ad un’ecografia che ha evidenziato alcune complicazioni legate ai due interventi chirurgici al seno subiti qualche tempo fa.

Valentina Rapisarda confessa il dramma dell’anoressia

Il suo dramma più profondo è legato all’anoressia, come ha avuto modo di testimoniare qualche tempo fa: “Oggi posso dire di stare bene ma è stato un percorso lungo. Quando sono entrata a Uomini e Donne pesavo 38 chili. Dopo due anni posso dire di essere uscita grazie al sostegno di medici specializzati, con cui mi sono spesso scontrata, e soprattutto mia mamma”.

“Sbagliando, pensavo che la storia d’amore con Andrea mi potesse far rinascere” – ha sentenziato ancora Valentina Rapisarda nel corso del suo sfogo – “Invece non ero in grado di chiedere aiuto e lui non riusciva a darmi certezze. Ma non gliene faccio una colpa”. Quello dell’anoressia è un dramma che in ogni caso l’ex del tronista Andrea Cerioli sembra aver superato. Quel che è certo è che intanto sembra più lontana dai riflettori.