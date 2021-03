Pasqua 2021: i piatti tradizionali di tutto il mondo

Quali sono i piatti tradizionali che si cucinano a Pasqua in giro per il mondo? Ecco alcune preparazioni super interessanti.

Generalmente, nel corso delle vacanze di Pasqua, si prenotano vacanze e si parte per viaggi alla scoperta dell’Europa o del mondo. Ormai però questa sarà la seconda volta in cui, in occasione di questa festività, non ci potremo muovere da casa. Continua la lotta al Coronavirus, dobbiamo rispettare molte regole e rimanere a casa, ma possiamo viaggiare con un Menù di Pasqua straordinario e tutto da scoprire. Basta infatti iniziare a studiare quali sono i piatti tradizionali della Pasqua in tutto il mondo per realizzare una serie di portate che porteranno in giro per il mondo, almeno con il gusto e con la fantasia.

Piatti tipici di Pasqua: le ricette tradizionali da tutto il mondo

Scopriamo allora insieme qualche piatto tipico proveniente da tutto il mondo. Quali sono le preparazioni che simboleggiano proprio questa festività?

Easter Ham : voliamo subito negli USA, specialmente nelle aree più meridionali. Qui la Pasqua si celebra con barbecue e grandi grigliate, ma una cosa è certa: non può mancare il prosciutto arrosto. Si tratta di un prosciutto, glassato con zucchero di canna o miele e accompagnato per chi vuole da un po’ di senape o marmellata di albicocca.

: voliamo subito negli USA, specialmente nelle aree più meridionali. Qui la Pasqua si celebra con barbecue e grandi grigliate, ma una cosa è certa: non può mancare il prosciutto arrosto. Si tratta di un prosciutto, glassato con zucchero di canna o miele e accompagnato per chi vuole da un po’ di senape o marmellata di albicocca. Pâté de Pâques Berrichon : ci spostiamo ora in Francia per un piatto veramente tradizionale. Si tratta di un paté, come ben si capisce dal nome, di carne macinata (generalmente maiale e vitello) arricchito con erbe aromatiche, uova di quaglia. Il tutto avvolto dalla pasta sfoglia andando a creare una sorta di rotolo.

: ci spostiamo ora in Francia per un piatto veramente tradizionale. Si tratta di un paté, come ben si capisce dal nome, di carne macinata (generalmente maiale e vitello) arricchito con erbe aromatiche, uova di quaglia. Il tutto avvolto dalla pasta sfoglia andando a creare una sorta di rotolo. Hot Cross Buns : spostandoci invece nel Regno Unito, troviamo un panino tipico di Pasqua caratterizzato, tra le altre cose, da una croce sopra. Le dimensioni sono molte piccole, delle piccole pagnotte ricche però di sapori e profumi grazie alle spezie, la scorza di agrumi e l’uvetta.

: spostandoci invece nel Regno Unito, troviamo un panino tipico di Pasqua caratterizzato, tra le altre cose, da una croce sopra. Le dimensioni sono molte piccole, delle piccole pagnotte ricche però di sapori e profumi grazie alle spezie, la scorza di agrumi e l’uvetta. Mammi: ci spostiamo invece in Finlandia per un dessert di Pasqua molto gustoso a base di farina di segale. Questo ingrediente è proprio il simbolo della festività e, con il suo colore marrone scuro per via della melassa, rappresenta un dolce semplice ma molto tradizionale. Generalmente lo si serve con un po’ di latte e di zucchero a velo, ma potreste variare con un po’ di salsa alla vaniglia o, perché no, panna montata!

(Fonte Immagini AdobeStock)