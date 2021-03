Barbara D’Urso, che brutta batosta: cosa succede alla conduttrice

La conduttrice partenopea Barbara D’Urso ha ricevuto una brutta notizia, che potrebbe scombussolarla e non poco.

La conduttrice Barbara D’Urso durante la serata di ieri, domenica 21 marzo 2021, ha registrato bassi ascolti televisivi per il suo programma in prima serata su Canale 5, “Live – Non è la D’Urso“.

Per l’appuntamento andato in onda ieri di “Live – Non è la D’Urso“, Barbara D’Urso ha registrato 2.124.000 telespettatori, pari al 12,50% di share. Questi per la conduttrice Barbara D’Urso sono ascolti molto bassi, per un programma che sta già chiudendo i battenti. La prossima settimana, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Nella serata di ieri, invece, sono stati affrontati molti argomenti: dai vaccini contro il Covid, dove c’è stato un acceso scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Andrea Zenga, passando poi a parlare dei talk show come “L’Isola dei Famosi” o il “Grande Fratello Vip“.

Barbara D’Urso battuta fa Francesca Fialdini e Mara Venier

E’ stata ospite nel salotto della D’Urso anche Dayane Mello, reduce dal “Grande Fratello Vip“, che ha raccontato la sua vita e il rapporto con l’amica Rosalinda Cannavò. A vincere la gara di ascolti è stata, però, la miniserie di Rai1, “Il Giudice Meschino” con protagonista Luca Zingaretti, che è stata seguita da 4.982.000 telespettatori, con il 21,91% di share.

Barbara D’Urso scavalcata, i risultati dei suoi competitor

A competere con la trasmissione di della D’Urso sono stati sia la trasmissione di Rai3, “Che Tempo che Fa” con 3.140.000 telespettatori e l’11,17% di share, che il programma di Francesca Fialdini, “Da Noi…A Ruota Libera“, che ha segnato 2.595.000 telespettatori e il 13,75% di share. Un grande successo anche per il programma pomeridiano di Mara Venier, “Domenica In“, che è stato visto da 3.7 milioni di spettatori, registrando il 18,7% di share nella prima parte e il 17,3% nella seconda parte.