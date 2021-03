Atp Miami, dove vederlo in tv e in streaming: canali, orari, calendario

By

Da non perdere l’appuntamento con il torneo Atp Miami, il circuito con i più forti tennisti del mondo: dove vederlo in tv e in streaming

A partire da oggi, mercoledì 24 marzo 2020, andrà in scena il torneo Miami Open, visibile anche su Sky Sport con il “Masters 1000”, il circuito maschile ATP con i più forti tennisti del mondo. Presente i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev, il tedesco Aleksander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman. Ci saranno anche gli italiani Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L’Atp Miami terminerà domenica 4 aprile e tutti gli incontri saranno visibile onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Inoltre, ci sarà anche uno “Studio Tennis” per presentare ogni giorno la giornata tennistica. Come telecronisti saranno protagonisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara, mentre al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Atp Miami, tutte le curiosità sulla diretta tv e streaming

Per quanto riguarda gli “Studi Tennis”, saranno in onda su Sky Sport 24, condurranno a turno Stefano Meloccaro e Eleonora Cottarelli. Dal 2021 al 2023, su Sky sarà possibile seguire tutti i tornei del circuito e le “Nitto ATP Finals”, che saranno in programma a Torino. Sono nove i “Masters 1000” (a Miami, Indian Wells, Monte-Carlo, Madrid, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai, Parigi e gli Internazionali d’Italia di Roma, a inizio maggio), oltre alle Nitto ATP Finals.