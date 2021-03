Ilary Blasi, la gaffe clamorosa all’Isola dei Famosi: non doveva dirlo

A mettere un po’ di pepe sulla puntata di ieri de l’Isola dei Famosi ci ha pensato Ilary Blasi, con una clamorosa gaffe. Scopriamola.

La puntata andata in onda ieri sera de l’Isola dei Famosi ha tenuto tutto il pubblico incollato allo schermo del televisore. Il reality show condotto dalla splendida Ilary Blasi sta ottenendo sempre più consenso ed i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quale dei naufraghi sarà il vincitore. Durante l’ultimo episodio, la conduttrice si è però lasciata scivolare qualche parola di troppo, commettendo una gaffe clamorosa. Scopriamo che cosa è successo.

Il pubblico ha adorato la clamorosa gaffe fatta ieri sera dalla bella Ilary. La conduttrice è amata dal pubblico, che apprezza la sua schiettezza ed i suoi inimitabili modi di fare. A sedere sul trono degli spoiler, fino a ieri, era soltanto Mara Venier, che nelle vesti di opinionista, durante un’edizione precedente, ha spoilerato l’esistenza di un’altra Playa. La moglie di Totti ha però commesso lo stesso identico errore, davanti agli occhi divertiti degli opinionisti e dei telespettatori.

Proprio così, la splendida Ilary si è lasciata involontariamente sfuggire in collegamento con i naufraghi l’esistenza di Parasite Island. La donna ha commesso il clamoroso errore tirando una semplice battuta a Brando Giorgi, che ieri sera è passato dai Rafinados ai Burinos. “Tu farai parte dei Burinos, caro Brando!” ha esordito la moglie di Totti con il sorriso stampato sulle labbra. Poi la bomba: “La tua vita tra i Rafinados è durata breve, come Ferdinando sull’Isola Parasite!”

Ilary Blasi e Tommaso Zorzi: serata di spoiler all’Isola dei Famosi

La clamorosa gaffe di Ilary Blasi ha divertito ieri sera tutto il pubblico. La donna, in seguito all’errore commesso, si è immediatamente messa una mano sulla bocca e forse non tutto è perduto. Non ha infatti pronunciato per intero la parola ‘Parasite’, fermandosi poco prima di rivelare il nome intero dell’Isola segreta. A rendere la gaffe ancora più clamorosa è stato il fatto che la conduttrice, qualche minuto prima, ha rimproverato l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha nominato, a collegamento chiuso, l’Isola di Parasite, andando vicino allo spoiler. Anche il ragazzo si è tappato la bocca con una mano, proprio come la bella conduttrice qualche minuto più tardi.