Isola dei Famosi, Ilary Blasi infuriata: le parole choc del concorrente

L’Isola dei Famosi ha tenuto ieri tutto il pubblico incollato alla tv. Un concorrente sembrerebbe però aver fatto perdere le staffe a Ilary.

La nuova puntata de l’Isola dei Famosi ha tenuto ieri sera tutto il pubblico incollato allo schermo della televisione. I naufraghi sono stati i protagonisti indiscussi della serata e il reality show sta lentamente appassionando i telespettatori. Pare però che un concorrente abbia fatto infuriare la bella Ilary Blasi. Leggiamo insieme tutto quello che è successo.

Leggi anche->Isola dei famosi 2021, il nome del secondo eliminato: ecco chi è

È stata una confessione del naufrago Akash Kumar a far andare su tutte le furie la splendida moglie di Totti. La conduttrice ha regalato al pubblico la prima sfuriata dell’edizione dell’Isola di quest’anno. Sui social è diventato immediatamente virale il video in cui la conduttrice perde le staffe, schietta e diretta come sempre. Sembrerebbe che Akash sia stato eliminato dal reality per volere del pubblico, ma il ragazzo ha deciso di rinunciare alla seconda possibilità.

Leggi anche->Isola dei famosi, Tommaso Zorzi contro Brando: “Vuoi buttare giù Elisa Isoardi”

Proprio così, in seguito all’eliminazione, il modello è approdato su Parasite Island, ma ha deciso di fare un passo indietro, non accettando di continuare il percorso all’Isola insieme a Fariba e Ubaldo. Proprio come il Visconte, Akash si è tirato fuori dai giochi, rifiutando nonostante la conduttrice, gli opinionisti, e Fariba stessa abbiano tentato di convincerlo. Il ragazzo ha poi fatto uscire dai gangheri la bella Ilary dichiarando di voler tornare a casa e di aver vinto nonostante tutto la sua Isola. Si è sentito vincitore, ha spiegato, perché ha avuto modo di riflettere durante il poco tempo al reality show sulla sua precedente relazione. Già prima di partire, ha infine aggiunto, si era prefissato che gli sarebbero andati bene soltanto alcuni giorni sull’Isola.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Mi dispiace che abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che l’avrebbe fatto più volentieri e sicuramente meglio di te”

Ilary you dropped your crown 👑 #isola#tommasozorzi pic.twitter.com/wmm9VFSTrS — Rachele 🌙 (@rrache_) March 22, 2021

Isola dei Famosi: le parole di Akash Kumar fanno uscire dai gangheri Ilary Blasi

Le dichiarazioni dell’oramai ex concorrente Akash Kumar hanno fatto infuriare la conduttrice Ilary Blasi. In seguito all’ammissione del concorrente, Elettra Lamborghini ha anticipato la moglie di Totti, esprimendo per prima il suo dissenso. Poi, con la sua tipica schiettezza, è intervenuta Ilary, su tutte le furie. “Mi dispiace perché tu volevi fare quest’Isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te“. In seguito alla conferma decisiva del concorrente di voler tornare a casa, la donna lo ha congedato con un: “Okay, perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao, Akash!” al quale la bella Elettra ha aggiunto un pizzico di pepe; “Salutami a soreta”.