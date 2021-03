Guido Maria Brera è il multi milionario in cui Caterina Balivo ha trovato l’amore della sua vita. I due sono sposati e hanno un figlio.

Tra le conduttrice più amate della televisione italiana di oggi c’è sicuramente Caterina Balivo, donna forte e determinata, negli anni si è conquistata tutta la fiducia e l’affetto del suo pubblico dietro lo schermo. Ma l’amore lo ha trovato in Guido Maria Brera, un finanziere ultra milionario suo fidanzato storico che ha sposato e da cui ha avuto un figlio. Ecco tutto quello che sappiamo su Guido e sulla sua bellissima storia d’amore con Caterina.

Guido Maria Brera, chi è il marito milionario di Caterina Balivo

Si sono detti sì ormai un anno fa, sulla bellissima cornice di Capri. Il matrimonio tra la conduttrice e Guido è arrivato dopo anni di fidanzamento e ha stupito un po’ tutti. Prima di incontrare quello che oggi è suo marito, Caterina è stata a lungo assieme a Nicola Maccanico, da cui poi si è separata dopo molti anni. L’amore per Guido è stato tale da farla trasferire in montagna. “Sono andata a vivere in montagna per amore. Per seguire mio marito che ha due figli che vivono e vanno a scuola in Alto Adige. Così ora abbiamo uno splendido maso.“, ha infatti raccontato la conduttrice.

Guido è un finanziere e un trader molto famoso e affermato nel suo ambiente e negli anni ha costruito un capitale di milioni di euro. Qualche anno fa è stato anche eletto il migliore nel suo campo in Europa. Nel tempo libero, Guido ama lo sport, la natura e la scrittura. La passione per scrivere lo ha portato anche a scrivere un romanzo edito da Rizzoli: “Il diavolo“.

La Balivo ha raccontato cosa significa per lei il rapporto con Guido: “Sono completamente soggiogata da lui. Sono sempre stata determinata, risoluta. Ma lui è l’unico che è riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita. Non avrei mai pensato di vivere in montagna, per esempio. O di avere una famiglia allargata. Io non volevo nemmeno figli. Lui è coinvolgente per natura.”